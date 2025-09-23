Așteptarea a luat sfârșit! Petrolul Ploiești l-a numit pe Eugen Neagoe noul antrenor al echipei

Tehnicianul de 58 de ani a semnat un contract până la finalul sezonului, cu opțiune de prelungire.

Petrolul Ploiești are un nou antrenor principal. După mai multe zile de negocieri și incertitudini, oficialii clubului au anunțat în această dimineață numirea lui Eugen Neagoe pe banca tehnică a formației.

Decizia vine după o perioadă dificilă pentru „lupii galbeni”, care au ajuns într-o criză de rezultate. După un început promițător de sezon, cu patru puncte obținute în primele trei etape, echipa a suferit o serie de înfrângeri consecutive. Eșecul sever cu Dinamo, scor 0-3, a fost ultimul meci pentru Liviu Ciobotariu în calitate de antrenor principal, iar echipa a fost condusă interimar de Laurențiu Marinescu.

Însă înfrângerea cu Unirea Slobozia, 0-1, a accelerat procesul de căutare a unui nou tehnician, iar clubul prahovean a confirmat în cele din urmă înțelegerea cu Neagoe.

„Experimentatul tehnician a semnat un angajament până la finalul sezonului”

În comunicatul oficial emis de club se precizează:

„FC Petrolul Ploiești a ajuns la un acord cu Eugen Neagoe, cel care va prelua conducerea tehnică a echipei noastre. Experimentatul tehnician a semnat un angajament valabil până la finalul sezonului, cu opțiune de prelungire în situația în care FC Petrolul Ploiești își va păstra locul în primul eșalon.”

Noul staff tehnic al ploieștenilor îi va include pe Gheorghe Carmel Bărbulescu, Valentin Bădoi, Cătălin Grigore, Laurențiu Marinescu și George Manea. Debutul lui Eugen Neagoe pe banca Petrolului este programat chiar sâmbătă, într-un meci dificil cu Rapid București, pe stadionul „Ilie Oană”, de la ora 20:30.

O carieră vastă pe băncile tehnice

În vârstă de 58 de ani, Neagoe are în spate peste două decenii de experiență în antrenorat. Și-a început cariera la Universitatea Craiova, clubul unde s-a consacrat ca jucător, iar de-a lungul timpului a pregătit numeroase echipe din România și străinătate: Pandurii Târgu Jiu, Drobeta-Turnu Severin, ASIL Lysi, Aris Limassol, Nea Salamis, Poli Iași, Sepsi OSK, Dinamo, Hermannstadt, Astra Giurgiu, Universitatea Cluj, Universitatea Craiova, FC Argeș și Gloria Buzău.

Între 2011 și 2014 a făcut parte din staff-ul echipei naționale a României, alături de Victor Pițurcă. În total, bilanțul său la nivelul primei ligi din România cuprinde 87 de victorii, 75 de remize și 112 înfrângeri.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!