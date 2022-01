Ash Barty o învinge pe Danielle Collins și devine campioană la Australian Open

Ash Barty câștigă Australian Open, învingând-o pe Danielle Collins cu 6-3 și 7-6 (7-2), notează The Guardian.

Ash Barty a câștigat primul său campionat de simplu feminin la Australian Open, devenind prima jucătoare locală care a reușit această performanță în ultimii 44 de ani.

În urma victoriei, se alătură Serenei Williams ca fiind singurele jucătoare active din turul WTA care au câștigat competiții majore pe toate cele trei suprafețe.

Chiar dacă Barty a câștigat, victoria nu a fost ușoară.

