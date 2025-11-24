Arne Slot a refuzat să-și ridice trofeul de „managerul anului”! Gestul surprinzător al antrenorului lui Liverpool după un final de sezon ratat

Olandezul a fost premiat în Premier League, dar a decis să nu participe la gală, trimițând un reprezentant al clubului în locul său.

Arne Slot, managerul lui Liverpool, a fost desemnat „managerul anului” în Premier League, însă ceremonia care trebuia să-i consacre succesul s-a transformat într-un moment controversat. În ultima clipă, antrenorul olandez a decis să nu participe la gală și a refuzat să-și ridice personal trofeul, trimițând un alt reprezentant al clubului în locul său.

Deși Liverpool a avut un sezon oscilant, jurnaliștii sportivi din Anglia au considerat că meritele lui Slot, în special din prima parte a campaniei, justifică premiul. Totuși, tehnicianul nu a putut ignora seria neagră a echipei din ultimele săptămâni, cu 6 înfrângeri în 7 etape, și a preferat să rămână în umbră.

Arne Slot, absent de la propria ceremonie

În locul lui Arne Slot, Liverpool l-a delegat pe fostul mijlocaș Gary McAllister, actual ambasador al clubului, să ridice premiul. McAllister a urcat pe scenă, a acceptat trofeul și a transmis un scurt mesaj din partea antrenorului:

„Arne este onorat de această distincție și le mulțumește tuturor celor care au votat pentru el”, a spus McAllister, adăugând că managerul n-a dorit să se expună după ultimele rezultate negative.

Gestul lui Slot a fost privit de o parte a presei engleze drept o dovadă de modestie și autocritică, însă alții l-au considerat o lipsă de respect față de competiție și organizatori.

La același eveniment au fost premiați Daniel Farke (Leeds United), Phil Parkinson (Wrexham) și Eddie Howe (Newcastle United), ultimul remarcându-se prin victoria cu 2-1 în fața lui Manchester City.

Paralela cu Ten Hag: „Ironia soartei”

Situația lui Arne Slot a fost comparată de Daily Mail cu cea a lui Erik ten Hag, fostul manager al lui Manchester United. În sezonul precedent, olandezul s-a prezentat la gală pentru a primi un trofeu acordat pentru câștigarea Cupei Angliei 2024, însă la doar câteva zile după eveniment, conducerea clubului l-a demis și l-a înlocuit cu Ruben Amorim.

Slot: „Sunt responsabil pentru toate eșecurile din ultima vreme”

După înfrângerea cu Nottingham Forest, scor 0-3 pe Anfield, Arne Slot a vorbit deschis despre situația echipei și a recunoscut că întreaga responsabilitate îi aparține:

„Vreau să subliniez că sunt responsabil pentru toate eșecurile din ultima vreme. Ești responsabil și atunci când câștigi, dar ești responsabil și atunci când pierzi. Nu pot să găsesc suficiente scuze pentru rezultatele pe care le avem. Suntem departe de ceea ce ne dorim și eu sunt responsabil pentru asta.”

Liverpool traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani, dar Slot a transmis că va continua să lupte pentru a redresa situația.

