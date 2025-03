Arnautovic a trecut prin momente grele! Atac de panică în timpul meciului cu Serbia

Austria a remizat pe teren propriu cu Serbia, 1-1, într-un meci din play-off-ul Ligii Națiunilor.

Atac de panică și îngrijiri medicale în prima repriză

Marko Arnautovic, atacantul în vârstă de 35 de ani al naționalei Austriei, a trecut printr-un episod delicat în timpul partidei de joi seară cu Serbia, disputată la Viena, în cadrul play-off-ului Ligii Națiunilor. Jucătorul lui Inter Milano s-a prăbușit pe gazon în prima repriză și a avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce a acuzat amețeli și o stare accentuată de disconfort fizic.

„Am simțit o presiune puternică în partea superioară a abdomenului și, în același timp, am avut un atac de panică. Aveam amețeli și greață. Nu știu exact de ce s-a întâmplat, dar după intervenția medicilor m-am simțit mai bine. Mi-au dat un tratament rapid și am putut continua meciul”, a explicat Arnautovic după partidă, citat de agenția DPA.

Deși a fost înlocuit ulterior, atacantul a continuat câteva minute în joc și chiar a avut ocazii importante. Austria, condusă de Ralf Rangnick, a dominat clar întâlnirea, dar nu a reușit să își concretizeze ocaziile și a încheiat meciul la egalitate, 1-1.

„Am avut jocul în mâinile noastre. Sigur, e și vina mea că nu am câștigat, am avut șanse bune, dar nu am reușit să le transform”, a recunoscut atacantul, care a fost unul dintre cei mai activi jucători ai gazdelor în prima parte.

Austria și Serbia se vor reîntâlni duminică, 24 martie, la Belgrad, în returul acestui baraj. Miza este una dublă: promovarea în Liga A a Ligii Națiunilor și consolidarea moralului înainte de startul preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026. În acea campanie, Austria se află în grupă alături de România, ceea ce face ca prestațiile din aceste meciuri să fie urmărite cu atenție și de selecționerul Mircea Lucescu.

