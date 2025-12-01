Armand Duplantis, atletul anului 2025! Suedezul a fost ales „regele absolut” al lumii atletismului

Recordurile doboară voturile: a contat și părerea fanilor de pe rețelele sociale

Suedezul Armand Duplantis (26 de ani) a fost desemnat atletul anului 2025, în cadrul galei organizate de World Athletics la Monte Carlo. Deținătorul recordului mondial la săritura cu prăjina a primit trofeul suprem după un sezon istoric, în care a îmbunătățit de patru ori propriul record mondial, ultima dată la 6,30 metri, performanță reușită în septembrie, la Campionatele Mondiale de la Tokyo.

La feminin, premiul a fost acordat americancei Sydney McLaughlin-Levrone, considerată cea mai rapidă femeie din lume pe un tur de pistă.

Duplantis, un campion total

„Mondo”, așa cum este poreclit Duplantis, a fost neînvins în competițiile din 2023 încoace, dominând fără rival o disciplină în care deja deține 14 recorduri mondiale. Carisma, constanța și ușurința cu care doboară noi borne au făcut din el un simbol al sportului mondial.

La feminin, Sydney McLaughlin-Levrone a impresionat în 2025 prin trecerea de la 400 m garduri la 400 m plat, probă în care a cucerit aurul mondial la Tokyo, cu un timp fabulos: 47,78 secunde – la doar 18 sutimi de recordul mondial vechi de 40 de ani, stabilit de Marita Koch în 1985.

Votul fanilor a contat decisiv

Clasamentele finale au fost determinate de votul Consiliului World Athletics (50%), votul reprezentanților lumii atletismului (25%) și votul publicului pe rețelele de socializare (25%), un mecanism care a confirmat popularitatea uriașă a lui Duplantis și McLaughlin-Levrone.

Premiile World Athletics 2025

Atletul mondial al anului: Armand Duplantis (Suedia)

Armand Duplantis (Suedia) Atleta mondială a anului: Sydney McLaughlin-Levrone (SUA)

Sydney McLaughlin-Levrone (SUA) Atletul anului (pistă): Emmanuel Wanyonyi (Kenya)

Emmanuel Wanyonyi (Kenya) Atleta anului (pistă): Sydney McLaughlin-Levrone (SUA)

Sydney McLaughlin-Levrone (SUA) Atletul anului (concurs): Armand Duplantis (Suedia)

Armand Duplantis (Suedia) Atleta anului (concurs): Nicola Olyslagers (Australia)

Nicola Olyslagers (Australia) Atletul anului (șosea): Sebastian Sawe (Kenya)

Sebastian Sawe (Kenya) Atleta anului (șosea): Maria Perez (Spania)

Maria Perez (Spania) Vedete în devenire: Zhang Jiale (China) și Edmund Serem (Kenya)

Gala World Athletics a confirmat, încă o dată, dominația lui Duplantis în săritura cu prăjina și renașterea atletismului american prin Sydney McLaughlin-Levrone, două figuri care definesc excelența în sportul mondial.

