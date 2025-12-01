6.6 C
Armand Duplantis, atletul anului 2025! Suedezul a fost ales „regele absolut” al lumii atletismului

Alte sporturi
Actualizat:
Dragos Soneriu
Dragos Soneriu
day 3 world athletics championships tokyo 2025
TOKYO, JAPAN - SEPTEMBER 15: Gold medalist Armand Duplantis of Team Sweden celebrates with the national flag of Sweden after setting a new world record by clearing an attempt at 6.30 Metres during the Men's Pole Vault Final on day three of the World Athletics Championships Tokyo 2025 at National Stadium on September 15, 2025 in Tokyo, Japan. (Photo by Cameron Spencer/Getty Images)

Recordurile doboară voturile: a contat și părerea fanilor de pe rețelele sociale

Suedezul Armand Duplantis (26 de ani) a fost desemnat atletul anului 2025, în cadrul galei organizate de World Athletics la Monte Carlo. Deținătorul recordului mondial la săritura cu prăjina a primit trofeul suprem după un sezon istoric, în care a îmbunătățit de patru ori propriul record mondial, ultima dată la 6,30 metri, performanță reușită în septembrie, la Campionatele Mondiale de la Tokyo.

La feminin, premiul a fost acordat americancei Sydney McLaughlin-Levrone, considerată cea mai rapidă femeie din lume pe un tur de pistă.

Duplantis, un campion total

„Mondo”, așa cum este poreclit Duplantis, a fost neînvins în competițiile din 2023 încoace, dominând fără rival o disciplină în care deja deține 14 recorduri mondiale. Carisma, constanța și ușurința cu care doboară noi borne au făcut din el un simbol al sportului mondial.

La feminin, Sydney McLaughlin-Levrone a impresionat în 2025 prin trecerea de la 400 m garduri la 400 m plat, probă în care a cucerit aurul mondial la Tokyo, cu un timp fabulos: 47,78 secunde – la doar 18 sutimi de recordul mondial vechi de 40 de ani, stabilit de Marita Koch în 1985.

Votul fanilor a contat decisiv

Clasamentele finale au fost determinate de votul Consiliului World Athletics (50%), votul reprezentanților lumii atletismului (25%) și votul publicului pe rețelele de socializare (25%), un mecanism care a confirmat popularitatea uriașă a lui Duplantis și McLaughlin-Levrone.

Premiile World Athletics 2025

  • Atletul mondial al anului: Armand Duplantis (Suedia)
  • Atleta mondială a anului: Sydney McLaughlin-Levrone (SUA)
  • Atletul anului (pistă): Emmanuel Wanyonyi (Kenya)
  • Atleta anului (pistă): Sydney McLaughlin-Levrone (SUA)
  • Atletul anului (concurs): Armand Duplantis (Suedia)
  • Atleta anului (concurs): Nicola Olyslagers (Australia)
  • Atletul anului (șosea): Sebastian Sawe (Kenya)
  • Atleta anului (șosea): Maria Perez (Spania)
  • Vedete în devenire: Zhang Jiale (China) și Edmund Serem (Kenya)

Gala World Athletics a confirmat, încă o dată, dominația lui Duplantis în săritura cu prăjina și renașterea atletismului american prin Sydney McLaughlin-Levrone, două figuri care definesc excelența în sportul mondial.

Dragos Soneriu
Dragos Soneriu
