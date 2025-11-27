Guvernul președintelui argentinian Javier Milei l-a nominalizat miercuri pe argentinianul Rafael Grossi, actualul director general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), pentru funcția de secretar general al Organizației Națiunilor Unite, transmite EFE, potrivit La Derecha Diario.

‘Este o onoare și un privilegiu să prezint astăzi candidatura lui Rafael Grossi pentru funcția de secretar general al Organizației Națiunilor Unite’, a anunțat ministrul de externe argentinian, Pablo Quirno, pe platforma X.

Șeful diplomației argentiniene a subliniat că Grossi ‘este recunoscut pe plan internațional pentru munca extraordinară pe care a desfășurat-o în calitate de director general al AIEA în ultimii șase ani, ceea ce demonstrează marea sa capacitate de lider în fața unor situații grave care afectează pacea și securitatea internațională’.

‘Aceste instrumente sunt esențiale pentru îndeplinirea atribuțiilor secretarului general în peisajul internațional actual, marcat de noi provocări, într-un moment în care, la 80 de ani de la înființare, Națiunile Unite trebuie să consolideze reforme care să îi întărească eficacitatea și să îi reînnoiască prestigiul internațional’, a adăugat Quirno.

Grossi, în vârstă de 64 de ani, este diplomat de carieră, cu o diplomă în Științe Politice de la Universitatea Catolică din Argentina, un master în Relații Internaționale de la Institutul de Studii Internaționale al Universității din Geneva și un doctorat în Istorie și Politică Internațională de la aceeași instituție.

Între 1997 și 2000, a prezidat Grupul de experți guvernamentali al Națiunilor Unite privind Registrul Internațional al Armelor și ulterior a ocupat funcția de consilier al subsecretarului general al Națiunilor Unite pentru Dezarmare.

Portughezul Antonio Guterres își va încheia mandatul în fruntea ONU pe 31 decembrie 2026

Din 2002 până în 2007, a fost șef de cabinet al AIEA și al Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice. În cadrul Ministerului Afacerilor Externe din Argentina, a ocupat funcția de director general al Coordonării Politice din 2007 până în 2010 și a deținut funcții la Ambasada Argentinei în Belgia și la Misiunea Argentinei pe lângă Oficiul Națiunilor Unite de la Geneva.

Între 2010 și 2013, a fost director general adjunct al AIEA, iar între 2013 și 2019, a fost ambasadorul Argentinei în Austria, post pe care l-a părăsit pentru a conduce AIEA.

Marți, președintele Adunării Generale a ONU, Annalena Baerbock, a anunțat lansarea procesului oficial de selectare și numire a următorului secretar general al ONU, care îi va succeda portughezului Antonio Guterres la încheierea mandatului acestuia, pe 31 decembrie 2026.

Cursa pentru funcția de secretar general se va accelera la începutul anului viitor, într-un proces în mai multe etape, în care statele membre ale ONU își pot nominaliza candidații.

Următorul secretar general al ONU va prelua funcția la 1 ianuarie 2027, iar printre principalii concurenți, pe lângă Grossi, se numără fosta președintă chiliană, Michelle Bachelet.

Alți potențiali candidați sunt Rebeca Grynspan, fost vicepreședinte al Costa Ricăi, Maria Fernanda Espinosa din Ecuador; Mia Mottley, prim-ministrul Barbados, Alicia Barcena, secretar executiv al CEPALC, și Jacinda Ardern, fost prim-ministru al Noii Zeelande.

