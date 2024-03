Aproximativ 300 de funcţionari publici, în grevă de avertisment la Vâlcea

Reînceperea acțiunilor de protest ale aproximativ 300 de funcționari din primăriile rurale din județul Vâlcea a adus din nou în prim-plan nemulțumirile acestora față de Guvernul României, în special în ceea ce privește actualizarea salariilor. Nemulțumirea funcționarilor este alimentată de faptul că, în ciuda promisiunilor anterioare, Guvernul nu a reușit să își țină angajamentele de a le alinia salariile la nivelul celorlalți bugetari.

Acțiunile de protest au fost reluate luni și implică o serie de măsuri, printre care refuzul de a lucra cu publicul timp de două ore pe zi și adoptarea grevei japoneze pe restul programului. Aceste acțiuni au ca scop evidențierea nemulțumirii și a dorinței ferm exprimate de către funcționari de a-și vedea revendicările îndeplinite.

“Am reluat greva de avertisment începând din această zi, câte două ore, în fiecare zi, până ni se vor rezolva solicitările depuse. În judeţul Vâlcea sunt 23 de grupe sindicale, aproximativ 300 de funcţionari din administraţia publică locală, iar în Regiunea Sud-Vest, care cuprinde judeţele Vâlcea, Olt, Mehedinţi, Dolj şi Gorj, sunt 1.100 de funcţionari din aproximativ 77 de grupe sindicale. (…) A fost luată în considerare şi greva generală dacă nu vom fi ascultaţi de Guvern. Noi din 31 ianuarie am întreprins aceste demersuri, ni s-a promis că ne vor fi rezolvate solicitările, să fie echitate între clasele de salarizare, însă am tot fost amânaţi. De asta am şi suspendat greva, pentru că primisem un răspuns favorabil, iar în ultimul timp ni s-a tot spus ‘veniţi mânie, veniţi mâine’ şi asta ne-a determinat să reluăm această grevă până când se vor rezolva problemele”, a declarat, pentru Agerpres, preşedintele filialei Vâlcea a Sindicatului Naţional Solidaritatea Comunelor şi Oraşelor SCOR, Sabin Popa.

