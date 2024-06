Pe 31 mai 2024, Statul Palestina a depus la Registratură o cerere pentru permisiunea de a interveni și o declarație de intervenție în cazul privind Aplicarea Convenției privind Prevenirea și Pedepsirea Crimei de Genocid în Fâșia Gaza (Africa de Sud vs Israel), potrivit unui document neoficial.

Este adus în atenție că pe 31 mai 2024, în conformitate cu Rezoluția Consiliului de Securitate 9 (1946) (adoptată de către Consiliu în virtutea puterilor conferite de articolul 35 (2) al Statutului Curții), Palestina a depus la Registratura Curții o declarație prin care accepta “cu efect imediat competența Curții Internaționale de Justiție pentru soluționarea tuturor disputelor care pot să apară sau care au apărut deja acoperite de Articolul IX al (Convenției privind Genocidul), la care Statul Palestina a aderat la 2 aprilie 2014.”

Palestina declară că cererea sa de permisiune de intervenție și declarația de intervenție sunt “cumulative și alternative”. Mai întâi solicită permisiunea de intervenție în conformitate cu Articolul 62 al Statutului Curții. Aceasta susține că fiecare stat parte la Convenția privind Genocidul are un interes în asigurarea conformității cu acest instrument și că, prin urmare, Palestina are un “interes de natură juridică ce poate fi afectat de decizia în cauză”, conform cerințelor Articolului 62. Palestina mai afirmă că are un “interes special” în procedurile curente ca stat afectat în mod special.

Palestina depune, de asemenea, o declarație de intervenție în conformitate cu Articolul 63 al Statutului Curții, în conformitate cu care, atunci când este în discuție interpretarea unei convenții la care sunt părți state în afară de cele implicate în caz, fiecare dintre aceste state are dreptul să intervină în proceduri. Palestina explică că dorește să intervină în privința interpretării articolelor I, II, III, IV, V, VI și IX, precum și a Preambului Convenției privind Genocidul.

Context

Pe 29 decembrie 2023, Africa de Sud a depus o Cerere inițiind procedurile împotriva Israelului referitoare la presupusele încălcări ale obligațiilor sale în conformitate cu Convenția privind Genocidul în legătură cu palestinienii din Fâșia Gaza.

Cererea a conținut, de asemenea, o solicitare pentru indicarea de măsuri provizorii, în conformitate cu Articolul 41 al Statutului Curții și Articolele 73, 74 și 75 din Regulamentul Curții. Solicitantul a cerut Curții să indice măsuri provizorii în scopul de “a proteja împotriva unor daune ulterioare, severe și ireparabile aduse drepturilor poporului palestinian în conformitate cu Convenția privind Genocidul” și “a asigura respectarea de către Israel a obligațiilor sale în conformitate cu Convenția privind Genocidul de a nu se implica în genocid și de a preveni și pedepsi genocidul”. La 26 ianuarie 2024, Curtea a emis Ordinul său referitor la solicitarea Africii de Sud.

La 23 ianuarie 2024, Nicaragua, referindu-se la Articolul 62 al Statutului Curții, a depus la Registratură o Cerere de permisiune de intervenție “ca parte” în caz.

La 16 februarie 2024, Curtea a luat o decizie comunicată Părților printr-o scrisoare de la Registratură, referitoare la o solicitare a Africii de Sud pentru măsuri provizorii suplimentare datată 12 februarie 2024.

La 28 martie 2024, Curtea a indicat măsuri provizorii suplimentare, urmând o solicitare din partea Africii de Sud, datată 6 martie 2024, pentru indicarea de măsuri provizorii suplimentare și/sau modificarea Ordinului său din 26 ianuarie 2024.

La 5 aprilie 2024, Columbia, invocând Articolul 63 al Statutului Curții, a depus la Registratură o declarație de intervenție în caz.

La 10 mai 2024, Libia, invocând Articolul 63 al Statutului Curții, a depus la Registratură o declarație de intervenție în caz.

În zilele de joi 16 și vineri 17 mai 2024, Curtea a ținut audieri publice referitoare la o solicitare de modificare și indicarea de măsuri provizorii depuse de Africa de Sud la 10 mai 2024. Curtea a emis Ordinul său referitor la această cerere suplimentară la 24 mai 2024.

La 24 mai 2024, Mexicul, invocând Articolul 63 al Statutului Curții, a depus la Registratură o declarație de intervenție în caz.

