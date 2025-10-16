Aceasta ar fi prima modificare a tarifului la apa minerală la sursă, din ultimii trei ani

Guvernul a discutat, în ședința de joi, un memorandum care propune actualizarea prețului apei minerale naturale la sursă, în funcție de rata inflației. Documentul, inițiat de ministrul Economiei, Radu Miruță, are ca obiect „ajustarea prețului apei minerale naturale pentru consum alimentar cu indicele prețurilor de consum”.

Prețul actual, stabilit de Societatea Națională a Apelor Minerale (SNAM) în aprilie 2022, este de 43,25 lei pentru 1.000 de litri. De aproape trei ani, tariful a rămas neschimbat, deși costurile generale din economie au crescut constant.

Ministerul Economiei propune o majorare de 13,55 lei pentru 1.000 de litri, ceea ce înseamnă o creștere de aproape 30%, până la 56,80 lei. Ajustarea ar urma să reflecte inflația din perioada noiembrie 2021 – mai 2025, aplicându-se un coeficient de corecție de 0,9, potrivit calculelor incluse în memorandum.

Oficialii Ministerului susțin că modificarea nu ar trebui să se traducă în scumpiri la raft. „Ajustarea prețului apei minerale naturale la sursă nu are un impact negativ asupra costurilor de producție pentru îmbuteliatori, prin urmare nu ar trebui să determine creșterea prețurilor de vânzare a apei îmbuteliate”, se arată în documentul transmis Guvernului.

Ministerul invocă, totodată, prevederile Ordonanței de Urgență nr. 36/2001, care stipulează că prețurile pot fi actualizate la intervale de trei luni, cu avizul Oficiului Concurenței, dacă indicele de ajustare are o modificare cu cel puțin 5%. Ajustările se fac pe baza celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică.

Autoritățile susțin că măsura este una de actualizare tehnică, menită să aducă tarifele în linie cu evoluția generală a prețurilor din economie, fără consecințe directe asupra consumatorilor finali.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube