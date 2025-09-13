Anunțul șefului de la CSA Steaua despre transferul lui Dragoș Nedelcu! Mutarea depinde de un contract de sponsorizare

Mijlocașul de 28 de ani se pregătește de mai bine de o săptămână cu echipa din Ghencea, dar încă nu a semnat.

Dragoș Nedelcu (28 de ani) încearcă să-și relanseze cariera și de peste o săptămână se antrenează alături de CSA Steaua. Fostul internațional român nu a semnat însă un contract cu „militarii”, iar motivul principal este de ordin financiar.

Andrei Cian, șeful secției de fotbal de la CSA Steaua, a explicat că bugetul nu le-a permis până acum să-i ofere un angajament, dar situația s-ar putea rezolva în perioada următoare: „Nu mai e accidentat. El a venit după niște accidentări serioase. De când se pregătește cu noi, l-am trimis să facă niște controale și este ok. Se antrenează cu echipa și eu sper ca săptămâna viitoare să reușim să semnăm contractul. A depins de faptul că bugetul secției era închis și am stabilit că îl luăm dacă semnăm un contract de sponsorizare pentru a-i putea susține contractul. Sper săptămâna viitoare să semneze, deoarece avem cel puțin un contract de sponsorizare de semnat zilele astea. E cam rezolvată treabă, dar să nu mai apară ceva imprevizibil”, a spus oficialul, potrivit iamsport.ro.

Nedelcu, două titluri cu Farul și un transfer scump la FCSB

Mijlocașul are două titluri de campion al României cu Farul Constanța. În 2017, Gigi Becali a plătit 2,13 milioane de euro pentru a-l aduce la FCSB, însă Nedelcu nu a reușit să se impună. A fost împrumutat la Fortuna Düsseldorf și ulterior la Farul, unde a fost transferat definitiv în 2022.

În vara acestui an, Farul s-a despărțit de Nedelcu, iar fotbalistul a intentat un proces împotriva clubului pentru salariile restante. Acum, revenirea la nivel înalt depinde de finalizarea contractului de sponsorizare care ar permite CSA Steaua să-i ofere angajamentul mult așteptat.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!