Comisarii de la Protecţia Consumatorilor au obligat dezvoltatorul imobiliar Cortina North Development SRL din oraşul Voluntari să oprească temporar comercializarea a 239 de unităţi locative în urma constatării unor abateri grave de la legislaţie, a anunţat ANPC, printr-un comunicat transmis marţi.

Potrivit reprezentantului legal al societăţii, din cele 239 unităţi locative mai sunt disponibile 15 apartamente pentru care sunt încheiate contracte de rezervare.

„În urma unei acţiuni de control desfăşurate de către Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Ilfov (C.J.P.C. Ilfov) la operatorul economic Cortina North Development SRL, dezvoltator imobiliar din oraşul Voluntari, judeţul Ilfov, au fost identificate abateri grave de la legislaţia în vigoare, cu privire la informarea corespunzătoare a consumatorilor şi respectarea condiţiilor legale privind suprafeţele minime ale unităţilor locative. Conform prevederilor art. 10, lit. b din OG 21/1992, şi art. 9 din acelaşi act normativ, operatorul economic nu a informat consumatorii privind condiţiile de garanţie şi nu a respectat standardele minime de suprafaţă a unităţilor locative ceea ce a dus la sancţionarea acestuia pentru apartamentele cu o cameră sub minimumul de 37 mp, apartamentele cu două camere sub minimumul de 52 mp, dar şi pentru apartamentele cu trei camere sub minimumul de 66 mp”, se arată în comunicatul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

Reprezentanții dezvoltatorului imobiliar nu s-au prezentat la sediul CJPC Ilfov

Potrivit dispoziţiilor art.9 din OG 21/1992 (privind protecţia consumatorilor, n.r.) actualizată, operatorii economici sunt obligaţi să pună pe piaţă numai produse sau servicii care corespund caracteristicilor prescrise sau declarate şi să se comporte în mod corect în relaţiile cu consumatorii.

În conformitate cu prevederile Legii 114/1996 (care reglementează aspectele sociale, economice, tehnice şi juridice ale construcţiei şi folosinţei locuinţelor, n.r.), Anexa 1, suprafeţele minime utile sunt pentru unităţile locative cu o cameră 37 mp, pentru unităţile locative cu două camere 52 mp, iar pentru unităţile locative cu trei camere 66 mp, se arată în documentul citat.

„Astfel, în urma verificărilor, C.J.P.C. Ilfov a aplicat o sancţiune sub formă de amendă contravenţională în valoare de 5.000 lei şi un avertisment. Mai mult decât atât, ca măsură complementară, operatorul a fost obligat să oprească temporar comercializarea a 239 de unităţi locative, până la remedierea deficienţelor constatate. În data de 11 februarie 2025, reprezentanţii operatorului economic au fost invitaţi la sediul ANPC, însă nu s-au prezentat. Drept urmare, comisarii s-au deplasat la sediul operatorului economic pentru a verifica situaţia şi a lua măsurile corespunzătoare.

În prezent, reprezentantul legal al societăţii a declarat comisarului că din cele 239 unităţi locative oprite temporar de la comercializare mai sunt disponibile 15 apartamente pentru care sunt încheiate contracte de rezervare. Conform art. 56, alin. (4), lit. i) din O.G. nr. 21/1992 odată cu aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale va fi dispusă şi sancţiunea complementară de închidere definitivă a unităţii”, se mai precizează în comunicat.

DNA a pus sub acuzare cinci funcționari ANAF și un dezvoltator imobiliar

Cinci funcţionari de la ANAF – Direcţia Generală Antifraudă Fiscală au fost puşi sub acuzare de DNA pentru abuz în serviciu, fiind suspectaţi că au acceptat ca un dezvoltator imobiliar să vândă locuinţe cu cota de TVA de 5%, transmite Pro TV.

Prejudiciul în acest caz este de 20 milioane lei.

În dosar mai sunt urmăriţi penal un dezvoltator imobiliar (I.C.P.) şi o altă persoană (V.A.), pentru comiterea infracţiunii de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, în formă continuată.

Potrivit unor surse judiciare, dezvoltatorul imobiliar se numeşte Ion Cornel Petruţ şi face parte din clanul „Vasiloi”.

