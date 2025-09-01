Angajații ANCOM au intrat în grevă japoneză împotriva restructurărilor impuse de Guvern

De către
Dana Macsim
-
0
3

Greva japoneză este o formă legală de protest, fără întreruperea activității, serviciile pentru cetățeni și operatorii de comunicații urmând să fie asigurate în continuare

Salariații Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) au început luni o grevă japoneză ce va dura cinci zile, în semn de protest față de proiectul de lege, prin care Executivul își asumă răspunderea în Parlament pentru reorganizarea mai multor autorități administrative autonome.

Sindicatul ANCOM a transmis conducerii instituției o notificare oficială, avertizând că modificările propuse, reducerea cu 10% a posturilor de specialitate și cu 30% a celor de suport, precum și limitarea funcțiilor administrative după criterii strict bugetare, pun în pericol stabilitatea locurilor de muncă și funcționarea eficientă a instituției.

„Măsurile afectează direct calitatea serviciilor publice, independența instituțională și profesionalismul angajaților”, se arată în scrisoarea adresată președintelui ANCOM, Valeriu Ștefan Zgonea. Sindicatul avertizează și asupra riscului pierderii specialiștilor cu experiență, în condițiile reorganizării accelerate.

Greva japoneză este o formă legală de protest, fără întreruperea activității, serviciile pentru cetățeni și operatorii de comunicații urmând să fie asigurate în continuare. Totodată, sindicaliștii își exprimă disponibilitatea pentru dialog și găsirea unor soluții echilibrate.

Guvernul a anunțat că ANCOM, alături de alte instituții similare, trebuie să prezinte până la 30 septembrie 2025 o nouă organigramă, care să includă reducerile de personal prevăzute în proiectul legislativ.

