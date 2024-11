Andrei Ursu și Vlad Condurache s-au logodit

Cei doi foști concurenți ai emisiunii „Asia Express” au transformat această destinație asiatică nu doar într-un loc de relaxare, ci și într-un simbol al noii lor etape de viață.

După eliminarea lor din competiție, Andrei și Vlad au decis să rămână în Asia pentru o vacanță prelungită. Bali, cu peisajele sale spectaculoase și atmosfera calmă, a devenit locul ideal pentru acest eveniment special.

Alegerea destinației nu a fost întâmplătoare: cei doi au creat momente unice, printre care și confecționarea verighetelor proprii într-un atelier tradițional de argintărie.

Această activitate le-a adus nu doar bucuria unui moment intim, ci și o legătură profundă cu spiritul locului.

Suntem în Bali de o lună. Am fost la plajă, am mâncat, am fost la sală, ne-am.. logodit!, a dezvăluit Andrei Ursu în cadrul unui interviu acordat emisiunii Asia Express