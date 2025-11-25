Andrei Rațiu, noul lider al lui Rayo Vallecano! Românul a semnat până în 2030 și a ajuns la un salariu record în club

Fundașul naționalei României este acum cel mai bine plătit jucător de la Rayo Vallecano, după prelungirea contractului valabil până în 2030.

Andrei Rațiu trăiește cel mai bun moment al carierei sale. Fundașul dreapta al echipei naționale a României a semnat un nou contract cu Rayo Vallecano, valabil până în 2030, și a devenit oficial cel mai bine plătit jucător al formației madrilene.

Transferat în vara lui 2023 de la Huesca pentru 500.000 de euro, Rațiu a crescut constant în joc și a devenit o piesă de bază în echipa din Vallecas. Evoluțiile sale constante i-au convins pe conducătorii clubului să-i prelungească înțelegerea pentru încă două sezoane și să-l recompenseze pe măsura importanței sale.

Andrei Rațiu, contract până în 2030 și salariu de 1 milion de euro pe an

Potrivit presei spaniole, noul contract îi aduce lui Andrei Rațiu o creștere salarială semnificativă: de la 700.000 la 1 milion de euro net pe an, atingând astfel plafonul maxim permis în cadrul clubului. În urma acestei majorări, fundașul român se află acum la egalitate salarială cu Florian Lejeune, Luiz Felipe, Augusto Batalla, Isi Palazon și Alvaro Garcia – jucătorii cu cele mai mari venituri de la Rayo.

De asemenea, sursele din Spania susțin că și clauza de reziliere a lui Rațiu a fost majorată, după ce în precedentul contract se ridica la 25 de milioane de euro. Oficialii clubului nu au comunicat încă noua valoare, însă prelungirea confirmă faptul că Rayo îl consideră un jucător esențial în proiectul sportiv pe termen lung.

Rayo Vallecano, performanță istorică în Europa cu Rațiu titular

De la sosirea sa în capitala Spaniei, Andrei Rațiu a bifat 67 de meciuri, reușind 4 goluri și 4 pase decisive, fiind unul dintre fotbaliștii cu cea mai bună constanță din lotul lui Rayo. Sezonul trecut, echipa din Vallecas a încheiat campionatul pe un loc de cupă europeană, calificându-se în premieră în Conference League, o performanță istorică la care românul a avut o contribuție esențială.

Rayo Vallecano a acumulat deja 7 puncte în primele 3 etape din actuala ediție a Conference League, iar Rațiu a fost decisiv în runda a doua, marcând în minutul 90+13 din penalty.

Cariera lui Andrei Rațiu, o ascensiune constantă

Crescut la academia lui Villarreal, Andrei Rațiu a trecut în carieră pe la Villarreal C, Villarreal B, Villarreal, ADO Den Haag și Huesca, înainte de a se impune definitiv în La Liga. Cu 36 de selecții și 2 goluri pentru naționala României, el a devenit unul dintre cei mai respectați fundași laterali din campionatul spaniol.

Finalul de sezon trecut a marcat un moment istoric pentru Rayo, care a revenit în cupele europene pentru prima dată după campania 2000/2001 din Cupa UEFA. În acel sezon memorabil, clubul din Vallecas ajungea până în sferturile de finală, eliminând echipe precum Lokomotiv Moscova și Bordeaux.

Prin prelungirea contractului până în 2030, Andrei Rațiu devine simbolul noului proiect Rayo Vallecano — un jucător reprezentativ, respectat și răsplătit pe măsura valorii sale.

