Andrei Rațiu, erou pentru Rayo Vallecano! Spaniolii de la AS: „A salvat-o și a provocat delir printre fani”

Internaționalul român a transformat un penalty în prelungiri și a adus un punct echipei sale în Conference League.

Andrei Rațiu a fost omul serii pentru Rayo Vallecano, care a obținut o remiză dramatică, 2-2, pe terenul suedezilor de la Hacken, în etapa a treia din grupele Conference League. Spaniolii au condus, au fost întorși de gazde, dar s-au salvat în ultimul minut datorită fundașului român.

Partida a început bine pentru Rayo, care a deschis scorul prin Alvaro Garcia, în minutul 15. Avantajul nu a durat însă până la pauză: Lindberg a egalat în minutul 41, iar după pauză, Brusberg a întors complet scorul (2-1, min. 55).

În minutul 81, Andrei Rațiu a fost trimis pe teren de antrenorul Francisco Rodriguez pentru a revitaliza flancul drept. Decizia s-a dovedit inspirată: în prelungiri, internaționalul român și-a asumat răspunderea de a executa penalty-ul acordat după consultarea VAR-ului și a transformat cu siguranță pentru 2-2, în minutul 102.

„Rațiu salvează noaptea proastă a lui Rayo” – reacția ziarului AS

Cotidianul madrilen AS i-a dedicat un titlu elogios fotbalistului român: „Rațiu salvează noaptea proastă a lui Rayo în minutul 102”. Publicația a subliniat importanța momentului și emoțiile trăite de echipă:

„Când lucrurile arătau cel mai rău, Rațiu a apărut pentru a salva o remiză valoroasă într-un meci de uitat, într-o deplasare de neuitat. Emoțiile, frustrarea și arbitrul și-au spus cuvântul. Rațiu a salvat situația și a provocat delir printre coechipieri și fani, care au răsuflat ușurați și au sărbătorit egalitatea, 2-2, ca și cum ar fi fost o victorie. Având în vedere toate acestea, remiza chiar a fost un triumf!”

Faza care a dus la penalty a fost contestată inițial de gazde. Arbitrul croat Antoni Bandic nu acordase lovitura de la 11 metri, însă, după ce a fost sesizat de VAR, a revăzut faza și a sancționat faultul comis de Samuelson asupra lui Alvaro Garcia.

„Când arbitrul a dictat penalty-ul, s-a iscat o încăierare uriașă. Dar Rațiu n-a greșit de la punctul cu var și a egalat scorul în prelungiri, într-o seară în care a plouat mult și Rayo a fost puțin”, a mai notat AS.

Pentru prestația sa, românul a primit din partea cotidianului doi ași, echivalentul calificativului „bine”.

Publicația rivală Marca a fost mai rezervată, acordându-i doar o stea, considerând că prestația generală a echipei a fost modestă, chiar dacă Rațiu a avut inspirația de a transforma penalty-ul decisiv.

Andrei Rațiu confirmă astfel forma bună pe care o traversează în Spania, fiind tot mai des folosit și apreciat pentru determinarea și calmul arătat în momentele decisive.

