Andrei Rațiu, erou pentru Rayo Vallecano! Spaniolii de la AS: „A salvat-o și a provocat delir printre fani"

De către
Dragos Soneriu
-
0
11
Andrei Ratiu of Rayo Vallecano looks on during the La Liga EA Sports match between RC Celta de Vigo and Rayo Vallecano de Madrid at Estadio Abanca Balaidos in Vigo, Spain, on May 18, 2025. (Photo by Jose Manuel Alvarez Rey/JAR Sport Images/NurPhoto via Getty Images)

Internaționalul român a transformat un penalty în prelungiri și a adus un punct echipei sale în Conference League.

Andrei Rațiu a fost omul serii pentru Rayo Vallecano, care a obținut o remiză dramatică, 2-2, pe terenul suedezilor de la Hacken, în etapa a treia din grupele Conference League. Spaniolii au condus, au fost întorși de gazde, dar s-au salvat în ultimul minut datorită fundașului român.

Partida a început bine pentru Rayo, care a deschis scorul prin Alvaro Garcia, în minutul 15. Avantajul nu a durat însă până la pauză: Lindberg a egalat în minutul 41, iar după pauză, Brusberg a întors complet scorul (2-1, min. 55).

În minutul 81, Andrei Rațiu a fost trimis pe teren de antrenorul Francisco Rodriguez pentru a revitaliza flancul drept. Decizia s-a dovedit inspirată: în prelungiri, internaționalul român și-a asumat răspunderea de a executa penalty-ul acordat după consultarea VAR-ului și a transformat cu siguranță pentru 2-2, în minutul 102.

„Rațiu salvează noaptea proastă a lui Rayo” – reacția ziarului AS

Cotidianul madrilen AS i-a dedicat un titlu elogios fotbalistului român: „Rațiu salvează noaptea proastă a lui Rayo în minutul 102”. Publicația a subliniat importanța momentului și emoțiile trăite de echipă:
„Când lucrurile arătau cel mai rău, Rațiu a apărut pentru a salva o remiză valoroasă într-un meci de uitat, într-o deplasare de neuitat. Emoțiile, frustrarea și arbitrul și-au spus cuvântul. Rațiu a salvat situația și a provocat delir printre coechipieri și fani, care au răsuflat ușurați și au sărbătorit egalitatea, 2-2, ca și cum ar fi fost o victorie. Având în vedere toate acestea, remiza chiar a fost un triumf!”

Faza care a dus la penalty a fost contestată inițial de gazde. Arbitrul croat Antoni Bandic nu acordase lovitura de la 11 metri, însă, după ce a fost sesizat de VAR, a revăzut faza și a sancționat faultul comis de Samuelson asupra lui Alvaro Garcia.
„Când arbitrul a dictat penalty-ul, s-a iscat o încăierare uriașă. Dar Rațiu n-a greșit de la punctul cu var și a egalat scorul în prelungiri, într-o seară în care a plouat mult și Rayo a fost puțin”, a mai notat AS.

Pentru prestația sa, românul a primit din partea cotidianului doi ași, echivalentul calificativului „bine”.

Publicația rivală Marca a fost mai rezervată, acordându-i doar o stea, considerând că prestația generală a echipei a fost modestă, chiar dacă Rațiu a avut inspirația de a transforma penalty-ul decisiv.

Andrei Rațiu confirmă astfel forma bună pe care o traversează în Spania, fiind tot mai des folosit și apreciat pentru determinarea și calmul arătat în momentele decisive.

