Andreea Antonescu s-a despărțit de iubitul ei: „Nepotrivire de caracter!”. Cei doi au o fetiță de 3 luni

Andreea Antonescu și jurnalistul Victor Vrînceanu s-au despărțit! Anunțul a fost făcut de solistă, pe pagina sa de Instagram.

Andreea și Victor au un copil de numai 3 luni de zile, iar pregătirile pentru petrecerea de botez erau în toi. Cu toate acestea, cei doi au hotărât să pună punct relației. Motivul, „nepotrivire de caracter”.

Bineînțeles, cei doi au devenit părinți și nu ar fi exclusă o împăcare pe viitor.

”Dragii mei, vreau să aflați de la mine că relația pe care am avut-o cu Victor s-a încheiat! Despărțirea nu are ca și cauză subiecte care să țină de prima pagină, ci doar nepotrivire de caracter! Vom da amândoi ce e mai bun pentru creșterea bebelinei! Vă mulțumesc anticipat pentru faptul că îmi respectați alegerea de a nu mai discuta pe acest subiect”, a scris Andreea pe pagina ei de Instagram.

Andreea Antonescu și Victor au devenit părinți anul trecut

Andreea Antonescu a născut al doilea copil pe 19 decembrie 2022 și a făcut anunțul pe pagina ei de Facebook. Aceasta are o fetiță din prima căsnicie, cu Traian Spak. Cei doi s-au despărțit în urmă cu 4 ani, dar încă sunt în relații bune.

„Acum 11 ani am înțeles ce înseamnă să ai parte de un miracol în viață… Sienna. Plină de emoții și cu o bucurie de nedescris vreau să vă anunț că astăzi am născut o fetiță perfect sănătoasă și îl trăiesc pe cel de-al doilea. Mă simt binecuvântată, recunoscătoare, împlinită și fericită!”, a scris, la vremea respectivă, Andreea Antonescu.

De altfel, pozele cu Victor au fost șterse de pe contul său de Instagram, iar la story a postat următorul citat: „I choose to be alone rather than be around people who don’t care (n.r. Am ales să fiu mai degrabă singură decât înconjurată de oameni cărora nu le pasă).”

