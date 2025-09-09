Fostul ministru al Apărării din Republica Moldova, Anatol Şalaru, a spus că Alexandru Bălan, fostul director adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate (SIS) al Republicii Moldova, a avut legături directe cu partidul AUR, prin fratele deputatului Valeriu Munteanu, Ruslan Munteanu. „A fost mâna dreaptă a lui Alexandru Bălan”, a explicat Şalaru luni, în direct la Antena 3 CNN.

„Un element care ridică semne de întrebare este faptul că acest Bălan a fost mentorul lui Ruslan Munteanu, fratele deputatului AUR Valeriu Munteanu. Cei doi au colaborat strâns, iar aceste relații trebuie investigate.

Ruslan Munteanu a fost mâna dreaptă a lui Alexandru Bălan, fost vice-director SIS. Bălan a lucrat foarte mulți ani în Serviciul de Informații și Securitate, în timp ce Munteanu provenea din Poliția Economică. Datorită unui sprijin politic, Munteanu a fost propulsat în funcție în cadrul SIS și a avut nevoie de un mentor – acest rol fiind preluat de Bălan”, a explicat Şalaru.

Alexandru Bălan era de fapt conducătorul SIS

Şalaru a spus că Bălan a condus, de fapt, SIS-ul, deoarece directorul oficial, Mihai Bălan, nu avea cunoştinţele necesare, deoarece era „venit din diplomaţie”.

„Pentru o perioadă lungă de timp, Bălan a condus, de fapt, SIS-ul, deoarece directorul oficial, Mihai Bălan, venit din diplomație, nu avea cunoștințele necesare. Toată lumea spunea că, în realitate, Alexandru Bălan era cel care conducea instituția”, a menţionat el.

Alexandru Bălan a fost folosit ca un „vârf de lance” în politica anti-românească foarte agresivă a fostului Preşedinte, Vladimir Voronin.

„În 2019, Bălan a fost trimis la Kiev, ocupând o funcție de rang înalt. Nu știu exact în ce an a plecat din funcție, dar după trei ani a fost rechemat de la Kiev și a fost demis din SIS. A fost anterior promovat și menținut în funcții de către Vladimir Voronin, într-o perioadă în care se ducea o politică anti-românească foarte agresivă, iar Bălan a fost vârful de lance al acestei politici împotriva României.

Eu nu am informații că, în perioada în care a activat în Chișinău, ar fi colaborat cu FSB. Probabil că această colaborare a început după ce a fost trimis la Kiev, unde ar fi putut fi cumpărat fie de Belarus, fie de Rusia – în condițiile în care, în 2019, încă exista o relație de cooperare relativă cu autoritățile de la Kiev.

În 2022, cred că a fost rechemat, dar, fiind acolo timp de trei ani și ulterior făcând numeroase vizite în Ucraina, a încercat să se promoveze, să-și reînnoiască relațiile și să își creeze altele noi. Cred că, în acest context, a fost folosit de serviciile respective”, a adăugat Şalaru.

România are de învățat de la Republica Moldova în privința contracarării războiului hibrid

El a spus că România mai are de învăţat de la Republica Moldova în ceea ce priveşte contracararea războiului hibrid.

„Există, în partidele politice și în instituțiile de stat, persoane camuflate, ascunse, „date la fund”, așa cum a fost și directorul departamentului juridic al Parlamentului Republicii Moldova, care în prezent este arestat. Totuși, serviciile și-au făcut datoria, iar acum funcționează într-un regim de alertă permanentă. Situația este monitorizată constant, iar zilnic sunt arestați oameni ai Moscovei care aduc bani în țară și încearcă să influențeze alegerile. Zilnic sunt trimiși în judecată, în instanță, ceea ce înseamnă trădare de țară, pentru că acești indivizi lucrează pentru Rusia.

Sunt sigur că și serviciile din România fac același lucru, pentru că au lansat avertismente la timp – iar aceasta este o calitate a factorului politic. Noi, aici, cunoaștem foarte bine situația, știm cum lucrează serviciile rusești, știm să ne ferim de propagandă. Cred, însă, că și România – care încă mai are de învățat de la Republica Moldova în ceea ce privește contracararea războiului hibrid – își va reveni și va lua măsurile necesare”, a concis el.

