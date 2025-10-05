Măsura face parte dintr-o serie de verificări extinse care vizează combaterea evaziunii fiscale din sectorul ridesharing

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a decis suspendarea transferurilor financiare efectuate prin platformele Uber și Bolt către 100 de companii românești de transport alternativ și către șoferii acestora. Măsura face parte dintr-o serie de verificări extinse care vizează combaterea evaziunii fiscale din sectorul ridesharing, potrivit unor informații publicate de profit.ro.

Inspectorii fiscali se concentrează exclusiv pe firmele românești implicate în activitățile de transport, nu și pe operatorii platformelor online. Anchetele vin în contextul unui val de controale și dosare penale deschise în 2025, în care autoritățile estimează prejudicii de sute de milioane de lei.

Un caz sonor a avut loc în acest an, când Tribunalul București a condamnat doi angajați ai unei platforme de transport alternativ pentru luare de mită și favorizarea infractorului, subliniind amploarea fenomenului.

Pe 22 septembrie, ANAF a anunțat că a descoperit o schemă de evaziune prin care bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 266,5 milioane de lei. Conform inspectorilor, firmele implicate nu declarau corect veniturile și mascau salariile reale ale șoferilor. Mecanismul funcționa în doi pași: o societate intermediară reținea un comision între 5% și 10%, iar restul sumelor era transferat șoferilor, fie prin viramente, fie în numerar, fără a fi fiscalizat.

În urma verificărilor derulate pe parcursul acestui an, au fost identificate 90 de cazuri în care s-au sesizat organele de urmărire penală, precum și 30 de situații în care șoferii nu foloseau aparate de marcat și nu emiteau bonuri. Sancțiunile contravenționale aplicate, ajung la circa 4,8 milioane de lei.

Pentru a întări controlul asupra industriei, Ministerul Finanțelor a introdus în 2025 declarația informativă D397. Prin acest formular, platformele de ridesharing sunt obligate să transmită lunar către ANAF date detaliate despre activitatea transportatorilor: încasări, numere de înmatriculare, kilometri parcurși, identitatea șoferilor și date fiscale ale firmelor.

Autoritățile spun că acest instrument oferă o imagine în timp real asupra fluxurilor financiare din sector și permite intervenții rapide în cazurile cu risc fiscal ridicat. ANAF afirmă că noul cadru legal are rolul de a combate munca nedeclarată și evaziunea, dar și de a proteja operatorii care își respectă obligațiile.

Declarația D397, introdusă prin Ordinul 382/2025, se depune în format electronic până în ultima zi a lunii următoare perioadei raportate. Platformele nerezidente trebuie să îndeplinească obligațiile prin filialele lor locale.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube