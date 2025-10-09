ANAF a descoperit nereguli grave la o firmă din Craiova care ar fi trebuit să achite accize de peste 2 milioane de lei

Antifrauda ANAF a descoperit nereguli grave la o firmă din Craiova care a vândut peste 800 de tone de motorină în prima parte a anului 2025, pentru care trebuia să plătească accize de peste 2 milioane de lei, anunță ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

„Fraudă la Craiova descoperită de Antifrauda ANAF. Ies la iveală jafurile cu complici din interior. Antifrauda ANAF a anunțat azi o serie de nereguli grave descoperite la o firmă din Craiova”, scrie ministrul pe Facebook.

Potrivit acestuia, în prima parte a acestui an, firma a comercializat peste 800 de tone de motorină pentru care trebuia să achite accize de peste 2 milioane de lei: „Surpriza face ca jumătate din sumă să reprezinte ordine de plată suspecte de fals, iar cealaltă jumătate să fie restituită firmei în doar câteva zile de Trezoreria Craiova, fără nici un fel de verificare dacă plata accizelor s-a făcut sau nu în mod corect”.

„Cazul indică nu doar o fraudă de amploare în comerțul cu carburanți, ci și o breșă în sistemul de verificare al Trezoreriei, care a procesat și restituit sume semnificative, fără nicio corelare cu datele fiscale ale contribuabilului. Am dispus ANAF să demareze urgent controale de integritate la Trezoreria Craiova, să identifice și să sancționeze pe toți cei care au permis această breșă. Totodată, ANAF a sesizat autoritățile de urmărire penală pentru suspiciunile de fals și evaziune fiscală identificate. Integritatea și corectitudinea nu sunt opționale, iar mandatul ANAF este unul clar: să își facă treaba”, afirmă Nazare.

