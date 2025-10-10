Amical exotic pentru Interul lui Chivu! Egal cu Atletico Madrid în Libia, decis la lovituri de departajare

Inter și Atletico Madrid au remizat 1-1 la Benghazi, într-un meci amical organizat sub patronajul Fondului pentru Dezvoltarea și Reconstrucția Libiei, iar italienii s-au impus la penalty-uri.

FC Internazionale Milano, antrenată de Cristi Chivu, și Atletico Madrid, echipa lui Diego Simeone, au oferit un spectacol inedit în Libia, unde au disputat un meci amical în cadrul evenimentului „Cupa Reconstrucției – Cupa FDRL”. Partida s-a desfășurat pe Benghazi International Stadium, arenă recent renovată, și a avut parte de un început întârziat cu 20 de minute, din cauza unor probleme organizatorice.

Deși a fost doar un meci amical, confruntarea a avut o intensitate ridicată, ambele echipe tratând jocul cu seriozitate. În tribune s-au aflat peste 30.000 de spectatori, atmosfera fiind una entuziastă, evenimentul marcând una dintre cele mai importante partide internaționale disputate în Libia în ultimii ani.

Prima repriză a aparținut formației spaniole. Atletico Madrid a fost mai periculoasă, controlând ritmul jocului în primele 45 de minute. În minutul 35, Martin a deschis scorul după o fază lucrată rapid în careul italienilor. Jucătorul lui Simeone a pivotat elegant pe lângă Palacios și l-a învins la colțul scurt pe portarul Martinez, stabilind scorul pauzei: 1-0 pentru Atletico.

Interul lui Chivu, revenire și victorie la loviturile de departajare

În repriza secundă, Cristi Chivu a mutat inspirat, iar Interul a arătat o cu totul altă față. Italienii au dominat repriza și au restabilit egalitatea în minutul 59, prin Bisseck, care a înscris cu capul după un corner executat perfect din partea dreaptă.

După gol, jocul s-a echilibrat. Ruggeri a fost aproape de reușita victoriei pentru Inter în minutul 64, când a trimis un voleu spectaculos care a trecut la câțiva centimetri de bară.

La finalul celor 90 de minute, scorul a rămas 1-1, iar meciul s-a decis la loviturile de departajare, conform regulamentului Cupei FDRL.

Pentru Atletico, Griezmann a deschis seria transformând fără emoții, dar Koke a ratat a doua execuție. De partea cealaltă, Inter a fost mai precisă: Lavelli a adus avantajul, iar Ruggeri a transformat penalty-ul decisiv după ce Luis Henrique ratase pentru spanioli. Scor final la lovituri: 2-2 (3-2 pentru Inter).

Victoria i-a revenit astfel echipei lui Cristi Chivu, care a bifat un nou succes simbolic în perioada sa pe banca nerazzurrilor, consolidând imaginea unui tehnician calm, dar competitiv.

Evenimentul de la Benghazi, organizat sub patronajul Fondului pentru Dezvoltarea și Reconstrucția Libiei (FDRL), a avut ca scop promovarea revenirii sportului de performanță în țară, după o perioadă lungă de instabilitate.

Interul își va relua programul oficial în Serie A odată cu sfârșitul pauzei internaționale, în timp ce Atletico Madrid se pregătește de reluarea campionatului Spaniei, unde va înfrunta Real Sociedad.

