Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, susține că spitalele militare trebuie să rămână nu doar repere de disciplină și eficiență, ci și modele de umanitate. Declarația a fost făcută la Conferința Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”.

Alexandru Rogobete a participat luni la cea de-a XIV-a ediție a Conferinței Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” din București.

„Spitalele militare din România nu sunt doar instituții medicale. Dincolo de uniformă, aici am întâlnit medici, asistente și personal dedicat, care zi de zi dovedesc profesionalism, curaj și empatie. Am vorbit astăzi nu doar ca ministru al Sănătății, ci și ca om care a cunoscut direct calitatea actului medical de la Spitalul Militar Universitar din București. Ca pacient, am simțit grija, implicarea și profesionalismul acestei echipe. Ca ministru, știu cât de mult înseamnă pentru România să aibă spitale militare moderne, bine finanțate și gestionate transparent”, a declarat Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătății a vorbit despre conducerea unității medicale și despre rolul pe care trebuie să-l joace spitalele militare.

„Un exemplu remarcabil de leadership este cel al doamnei General Prof. Univ. Dr. Florentina Ioniţă Radu, comandantul spitalului. Prin managementul său corect și vizionar, a știut să atragă și să gestioneze exemplar fondurile europene dedicate dezvoltării spitalului, transformând resursele în rezultate concrete pentru pacienți. Este un sprijin real și constant pentru mine și pentru reformele pe care le implementăm astăzi în sănătate. Cred cu tărie că spitalele militare trebuie să rămână nu doar repere de disciplină și eficiență, ci și modele de umanitate. România are nevoie de ele, iar pacienții au nevoie să știe că oriunde, în orice situație, există echipe pregătite să intervină cu profesionalism și devotament”, a precizat ministrul Sănătății.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!