Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobebe, a spus marţi, că a cerut Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Prahova să nu ridice restricţiile până când apa nu este conformă, arătând că introducerea apei contaminate într-un sistem centralizat „ar fi un incident epidemiologic fără precedent”, potrivit Antena 3 CNN.

„Am păstrat legătura constant cu Direcţia de Sănătate Publică Prahova şi am rugat să îşi facă treaba până la capăt, adică, până când apa nu are un control microbiologic, respectiv nu respectă indicatorii fizico-chimici conformi pentru a putea fi introdusă în reţeaua centralizată, să nu ridice restricţionarea DSP”, a afirmat ministrul Rogobete, într-o conferinţă de presă susţinută la Ploieşti.

Potrivit acestuia, un astfel de rabat este „exclus” pentru că ar duce la un incident de sănătate publică fără precedent. Rogobete a subliniat că trebuie făcut un control micribiologic care să arate clar că apa nu este contaminată.

„Este exclus să faci un asemenea rabat şi să introduci într-un sistem centralizat apă contaminată cu orice până nu ai un control microbiologic şi până nu te asiguri că apa respectivă nu afectează populaţia. Ar fi fost un incident de sănătate publică şi epidemiologic fără precedent dacă acest lucru s-ar fi întâmplat”, a subliniat el.

Internările în cinci spitale din judeţul Prahova sunt sistate din cauza crizei apei potabile. Având în vedere această situație, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a cerut fiecărui spital de urgenţă din Bucureşti să rezerve cinci paturi în secţiile chirurgicale şi cinci paturi nechirurgicale, pentru eventuale transferuri din judeţul Prahova.

