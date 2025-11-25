Ministerul Apărării a precizat că au fost ridicate de la sol două F-16 Fighting Falcon de la Baza 86 Aeriană Borcea

Forțele Aeriene Române au detectat marți dimineață pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național, în județele Tulcea și Galați, potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării Naționale (MApN).

Prima țintă, identificată de radarele MApN în jurul orei 06:00, se deplasa dinspre zona Vâlcove, din Ucraina, către Chilia Veche, județul Tulcea. La 06:28, două aeronave Eurofighter Typhoon de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu au fost ridicate în aer pentru monitorizarea situației. La 06:55, autoritățile au transmis un mesaj Ro-Alert pentru populația din Tulcea, iar la 07:11 aeronavele au raportat pierderea contactului radar, ținta ieșind înapoi peste teritoriul Ucrainei.

La 07:37, pentru a gestiona o posibilă nouă intruziune, au fost ridicate de la sol două F-16 Fighting Falcon de la Baza 86 Aeriană Borcea. La 07:48, autoritățile au emis Ro-Alert pentru județul Galați. La scurt timp, sistemele radar au detectat o a doua dronă în spațiul aerian al județului Galați, iar aeronavele F-16 au intrat în contact cu aceasta.

Ministerul Apărării a precizat că situația este în continuare monitorizată, iar intervențiile au fost efectuate în conformitate cu Legea nr. 73/2025, care reglementează măsurile de securitate împotriva vehiculelor aeriene neautorizate. Conform articolului 18, distrugerea unei drone poate fi luată în considerare doar ca ultimă soluție, după evaluarea amenințării și cu prioritate pentru protejarea vieții persoanelor.

