Poliţia Română a publicat o fotografie cu bărbatul care a incendiat, marţi, o încăpere din Palatul Parlamentului şi face apel la populaţie pentru depistarea acestuia.

„Imaginea persoanei a fost făcută publică pentru ca cetăţenii să ne sprijine şi îi rugăm pe această cale să ne sprijine pentru identificarea persoanei. De asemenea, dacă o văd în stradă, sunt rugaţi să nu intervină şi să anunţe poliţia de îndată”, a declarat, marţi, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Române, Octavian Dan.

În imaginile publicate de Poliţia Română apare un bărbat cu părul grizonat, de circa 60-65 de ani.

El a precizat că Poliţia audiază martori, verifică şi camerele de supraveghere în vederea stabilirii situaţiei de fapt. Șeful pazei Jandarmeriei de la Palatul Parlamentului a arătat că incidentul s-a produs într-o zonă unde nu se execută măsuri de control.

„Se afla în zona de aşteptare. Noi am luat primele măsuri care s-au impus şi am cooperat cu Poliţia pentru identificarea acestei persoane. Am blocat accesul în instituţie – atât intrarea, cât şi ieşirea. Ulterior, din datele pe care l-am avut la dispoziţie, persoana reuşise să părăsească instituţia”, a spus reprezentantul Jandarmeriei, citat de Agerpres.

Poliţia Română a precizat anterior că bărbatul este căutat pentru săvârşirea infracţiunii de ”distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare a unui bun, săvârşită prin incendiere, explozie ori prin orice alt asemenea mijloc şi dacă este de natură să pună în pericol alte persoane sau bunuri, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani”.

Incendiul a fost provocat în zona de securitate a clădirii, iar bărbatul care a dat foc unor bunuri pe care le deţinea, nu ajunsese la filtrele de control şi de securitate ale Serviciului de Pază şi Protecţie (SPP).

„În jurul orei 13,50, la obiectivul Palatul Parlamentului, în zona unui magazin de suveniruri, aflat în proximitatea Sălii de expoziţii ‘Constantin Brâncuşi’, un bărbat a dat foc unor bunuri pe care le avea în posesie, după care a plecat de la faţa locului. Menţionăm faptul că, în zona producerii evenimentului, accesul este liber, conform Regulamentului de Acces în Camera Deputaţilor şi Senat, până la filtrele de control şi securitate ale SPP. De asemenea, este foarte important de precizat că bărbatul nu a pătruns în zona de securitate din incinta clădirii”, au informat poliţiştii.