Până la ora 16:00, peste 1,14 milioane de cetățeni ai Republicii Moldova și-au exercitat dreptul de vot la alegerile parlamentare, ceea ce reprezintă 38,9% din totalul alegătorilor înscriși pe liste

Prezența de până la această oră este mai ridicată decât la alegerile parlamentare din 2021, când, la aceeași oră, se prezentaseră 1.023.995 de alegători (34,59%). Totuși, cifrele sunt mai mici, în comparație cu turul al doilea al alegerilor prezidențiale din 2024, când 1.282.396 de persoane (43,04%) votaseră până la ora 16:00, diferența fiind de peste 133.000 de voturi.

Din cele 1,14 milioane de moldoveni, 170.448 au votat în secțiile din diaspora, potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale.

Primele ore ale scrutinului de duminică au fost marcate de o prezență mai scăzută decât la precedentele alegeri, însă până la prânz, tendința s-a inversat: la ora 13:00, participarea depășise deja nivelul înregistrat în 2021 la alegerile parlamentare.

În contextul votului din diaspora, președinta Maia Sandu a transmis un apel către cetățenii moldoveni din afara granițelor, îndemnându-i să participe activ la scrutin. „Vă rog să apărați Moldova, mergând la vot”, a fost mesajul șefei statului.

