Alba Iulia se pregătește de sărbătoare: program extins și mii de vizitatori așteptați de Ziua Națională

SocialAdministratieȘtirile zilei
Actualizat:
Dana Macsim
de Dana Macsim
Alba Iulia, 1 decembrie 2018 - foto arhivă

Orașul care a găzduit momentul decisiv din 1918 oferă și în acest an manifestări culturale și expoziții, paradă militară și spectacole în aer liber

Autoritățile locale mizează pe o prezență numeroasă de 1 Decembrie la Alba Iulia, unde sunt programate evenimente dedicate marcării a 107 ani de la Marea Unire. Orașul care a găzduit momentul decisiv din 1918 oferă și în acest an un program divers, de la manifestări culturale și expoziții, până la paradă militară și spectacole în aer liber.

Vizitatorii vor putea vedea expoziții dedicate celor două războaie mondiale, o expoziție de caricatură semnată de Costel Pătrășcan, dar și o expoziție de pictură pe sticlă a artistei Maria Mera. Salonul de carte „1 Decembrie” include lansări de volume și prezentări editoriale.

Târgul România tradițională rămâne unul dintre punctele de atracție ale zilei, cu meșteșugari, obiecte decorative, icoane pe sticlă, pielărie, textile populare și demonstrații de olărit la care pot participa atât adulții, cât și copiii.

Programul conține și o reconstituire istorică pe esplanada Sălii Unirii, moment ce amintește de sosirea soliilor din provinciile românești în 1918, urmat de citirea Rezoluției Adunării Naționale de la Alba Iulia. După serviciul religios, în fața Catedralei Reîntregirii sunt programate artificii diurne, iar de la ora 14:00 începe parada militară. După-amiaza sunt programate spectacole folclorice în Piața Cetății, recitaluri de romanțe și un concert de chitară. Seara se încheie cu retragerea cu torțe și un nou show de artificii.

Pentru organizarea manifestărilor din acest an, Guvernul a alocat 900.000 de lei din Fondul de rezervă bugetară. România marchează pe 1 Decembrie 107 ani de la unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu Regatul României. În 1990, Parlamentul a stabilit această dată drept Zi Națională, iar primul eveniment oficial a fost sărbătorit la Alba Iulia în același an.

Dana Macsim
