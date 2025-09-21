MAE recomandă pasagerilor să verifice în prealabil statusul zborurilor, înainte de a se prezenta la aeroport, pentru a evita eventuale neplăceri

Ministerul Afacerilor Externe a transmis o atenționare de călătorie pentru românii care plănuiesc să ajungă în Marea Britanie, Germania sau Belgia, după ce un atac informatic produs în noaptea de 19 spre 20 septembrie a perturbat activitatea pe mai multe aeroporturi majore din Europa. Printre acestea se numără Heathrow (Londra), Berlin Brandenburg și Zaventem (Bruxelles).

Pentru situații urgente, românii pot apela numerele de permanență ale misiunilor diplomatice: