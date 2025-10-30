Severin transmite că pericolul real nu este conflictul în sine, ci modul în care acesta este prezentat

Într-o analiză incisivă asupra tensiunilor geopolitice actuale, Adrian Severin, fost ministru de Externe, a avertizat la Forumul Internațional „Orientul Mijlociu – de la haos la noua (dez)ordine”, că lumea traversează o confruntare între două tipuri de forțe, „cele mai decadente și uniformizate” și „cele mai puțin democratice”, dar că pericolul real nu este conflictul în sine, ci modul în care acesta este prezentat.

„Se conturează o narațiune falsă, potrivit căreia lupta ar fi între bine și rău, între democrație și dictatură, între libertate și opresiune”, a declarat Severin. În opinia sa, această retorică urmărește două obiective: „Pe plan intern, să determine populația să sprijine războiul și să accepte restrângerea drepturilor civile, iar pe plan extern, să mobilizeze statele de partea principalului beligerant, eliminând posibilitatea neutralității”.

Fostul ministru de Externe a subliniat că moralizarea conflictelor geopolitice duce la dispariția compromisului și a soluțiilor de pace: „În chestiuni de valori nu se pot face compromisuri. Fără actori neutri, nu mai pot exista programe de pace. Trump, de exemplu, nu poate fi un program de pace, el este un actor implicat”.

Severin a pledat pentru „de-ideologizarea conflictului” și pentru recunoașterea faptului că mizele sunt de natură strategică, nu morală. „Nu este vorba despre morală, ci despre interese și despre diferențele de viziune asupra ordinii globale”, a punctat el.

În analiza sa, Severin a descris cele două paradigme aflate în opoziție: una bazată pe „fragmentarea securității, centralizarea deciziei și unilateralism”, și alta pe „indivizibilitatea securității, descentralizarea deciziei și multilateralism”. România, afirmă el, ar aparține „în mod obiectiv” celei de-a doua viziuni, alături de statele din Orientul Mijlociu, Asia-Pacific și Sudul Global.

„Acestea sunt, de fapt, cele două lumi care se confruntă — nu binele cu răul, ci două modele ale ordinii globale”, a conchis Severin.

