Severin acuză UE că și-a încălcat propriile tratate fondatoare, îndatorând statele membre la niveluri astronomice

În cadrul Forumului Internațional „Orientul Mijlociu: De la Haos la Noua (Dez)Ordine”, de la București, fostul ministru de Externe, Adrian Severin, a oferit o analiză amplă a dinamicii geopolitice actuale, afirmând că războiul din Ucraina „nu mai este unul local”, ci un conflict cu mize globale, care reflectă lupta pentru reconfigurarea ordinii mondiale.

„Acest război nu este între Ucraina și Rusia, ci între Rusia și Occidentul euroatlantic. SUA duc simultan un război cu Rusia, deja pierdut, și unul cu Uniunea Europeană, câștigat”, a declarat Severin, subliniind că Washingtonul încearcă acum „să se retragă unilateral din conflict, lăsând Europa să suporte costurile răzbunării comune”.

Fostul diplomat a descris Uniunea Europeană ca fiind „prizonieră a propriilor prejudecăți ideologice și a corectitudinii politice”, afirmând că liderii europeni se opun „păcii americane” propuse de Donald Trump, din motive ce țin de orgoliu geopolitic, lipsă de viziune și interese istorice în regiunea Mării Negre și a Caucazului.

„UE a încălcat propriile tratate fondatoare, îndatorând statele membre la niveluri astronomice. Singura ieșire ar fi obținerea de reparații de război din partea Rusiei, imposibilă atâta timp cât Rusia nu a fost înfrântă și rămâne un actor respectat la masa negocierilor”, a afirmat Severin.

În opinia sa, Uniunea Europeană traversează un „impas psihopolitic, ideologic și economic”, din care poate ieși doar printr-o „terapie de șoc” – fie o criză militară pierdută fără echivoc, fie o prăbușire economică și socială de amploare.

„Așa cum Germania a renăscut după capitularea din 1945, tot așa UE poate redeveni o mare putere globală de tip soft doar după o înfrângere clară, care să o elibereze de iluziile actualei ordini. Cu cât pierde mai repede acest război, cu atât mai repede va putea reveni la un rol global echilibrat și rațional”, a spus Severin.

El a adăugat că Sudul Global are un rol esențial în acest proces: „Statele emergente nu trebuie să urmărească prăbușirea capitalismului european, ci revenirea Uniunii Europene la o politică externă lucidă și cooperantă. O Europă reechilibrată este indispensabilă pentru pacea mondială și pentru noul sistem multipolar aflat în formare.”

