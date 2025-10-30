Adrian Severin: Războiul din Ucraina e deja pierdut pentru SUA – Uniunea Europeană trăiește o criză psihopolitică și economică fără precedent

De către
Dana Macsim
-
0
73
adrian severin

Severin acuză UE că și-a încălcat propriile tratate fondatoare, îndatorând statele membre la niveluri astronomice

În cadrul Forumului Internațional „Orientul Mijlociu: De la Haos la Noua (Dez)Ordine”, de la București, fostul ministru de Externe, Adrian Severin, a oferit o analiză amplă a dinamicii geopolitice actuale, afirmând că războiul din Ucraina „nu mai este unul local”, ci un conflict cu mize globale, care reflectă lupta pentru reconfigurarea ordinii mondiale.

„Acest război nu este între Ucraina și Rusia, ci între Rusia și Occidentul euroatlantic. SUA duc simultan un război cu Rusia, deja pierdut, și unul cu Uniunea Europeană, câștigat”, a declarat Severin, subliniind că Washingtonul încearcă acum „să se retragă unilateral din conflict, lăsând Europa să suporte costurile răzbunării comune”.

Fostul diplomat a descris Uniunea Europeană ca fiind „prizonieră a propriilor prejudecăți ideologice și a corectitudinii politice”, afirmând că liderii europeni se opun „păcii americane” propuse de Donald Trump, din motive ce țin de orgoliu geopolitic, lipsă de viziune și interese istorice în regiunea Mării Negre și a Caucazului.

„UE a încălcat propriile tratate fondatoare, îndatorând statele membre la niveluri astronomice. Singura ieșire ar fi obținerea de reparații de război din partea Rusiei, imposibilă atâta timp cât Rusia nu a fost înfrântă și rămâne un actor respectat la masa negocierilor”, a afirmat Severin.

În opinia sa, Uniunea Europeană traversează un „impas psihopolitic, ideologic și economic”, din care poate ieși doar printr-o „terapie de șoc” – fie o criză militară pierdută fără echivoc, fie o prăbușire economică și socială de amploare.

„Așa cum Germania a renăscut după capitularea din 1945, tot așa UE poate redeveni o mare putere globală de tip soft doar după o înfrângere clară, care să o elibereze de iluziile actualei ordini. Cu cât pierde mai repede acest război, cu atât mai repede va putea reveni la un rol global echilibrat și rațional”, a spus Severin.

El a adăugat că Sudul Global are un rol esențial în acest proces: „Statele emergente nu trebuie să urmărească prăbușirea capitalismului european, ci revenirea Uniunii Europene la o politică externă lucidă și cooperantă. O Europă reechilibrată este indispensabilă pentru pacea mondială și pentru noul sistem multipolar aflat în formare.”

Urmărește România Liberă pe Google NewsLinkedinTwitterFacebook și Youtube

Articolul precedentE oficial! Daniel Pancu va semna cu CFR Cluj
Articolul următorGermania majorează semnificativ salariul minim: cea mai mare creștere din ultimul deceniu
Dana Macsim
Dana Macsim
https://www.romanialibera.ro
Dana Macsim este o profesionistă experimentată în jurnalism și comunicare, cu o carieră diversificată în mass-media și educație. A fost editor și prezentator de știri la Realitatea Plus din București, rol pe care l-a ocupat din decembrie 2019 până în iulie 2024. Începând cu 1 iulie 2024, Dana s-a alăturat echipei România Liberă. Anterior, a lucrat la Prima tv, Național Tv, Profit.ro și Money Channel în aceleași funcții.Dana a fost coordonator de marketing și comunicare la TCE 3 Brazi Group și expert în comunicare la Agenția pentru Dezvoltare Regională – Nord-Est. De asemenea, a fost manager la Centrul pentru Artă și Cultură Neamț și copywriter la Opera Comică pentru Copii din București.Pe lângă activitatea în jurnalism, Dana a fost și este profesor de limba franceză și de limba și literatura română la diverse instituții de învățământ.Dana deține un master în Comunicare de la Universitatea din București și este traducător și interpret certificat pentru limba franceză.