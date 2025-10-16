Adrian Mutu, parteneriat cu Fiorentina! „Briliantul” își transformă academia într-un proiect internațional de talente

Fostul golgheter al „Viola” și-a deschis propria școală de fotbal, care va lucra acum după modelul italian

Adrian Mutu (46 de ani) își continuă drumul în fotbal, dar într-o nouă direcție. După o carieră impresionantă ca jucător și o perioadă mai puțin reușită ca antrenor, fostul internațional român a ales să se dedice descoperirii tinerelor talente. Academia „Briliantului” a semnat un parteneriat oficial cu Fiorentina, clubul la care Mutu a trăit unele dintre cele mai frumoase momente ale carierei sale.

Anunțul a fost făcut miercuri seară, atât de Academia Adrian Mutu, cât și de clubul italian, care a subliniat importanța colaborării în formarea tinerilor fotbaliști.

„Pentru mine este o mare mândrie să colaborez din nou cu un club care a marcat cariera mea – Fiorentina – și să le ofer tinerilor noștri șansa de a crește cu aceeași filozofie fotbalistică ce m-a format ca jucător”, a transmis Mutu, citat pe pagina oficială a academiei.

Academia Adrian Mutu, model inspirat din fotbalul italian

Potrivit comunicatului emis de Fiorentina, colaborarea presupune acces la programele tehnice, metodele de antrenament și principiile de dezvoltare ale Academiei Viola.

„Această afiliere reprezintă un pas fundamental în misiunea Academiei de a-și crește jucătorii tineri în linie cu cele mai înalte standarde europene.

Mulțumită acestui acord, jucătorii legitimați vor beneficia de know-how-ul și filosofia de joc a clubului din Florența. De asemenea, va exista un schimb permanent între staff-urile tehnice din România și Italia”, au anunțat oficialii clubului toscan.

Colaborarea vine la aproape un deceniu de la retragerea lui Mutu din activitate. Fostul atacant a îmbrăcat tricoul Fiorentinei între 2006 și 2011, perioadă în care a disputat 143 de meciuri, marcând 69 de goluri și oferind 29 de pase decisive.

De la antrenorat la formarea tinerilor

După retragerea din 2016, Mutu a încercat cariera de antrenor, dar fără rezultate majore. A pregătit echipe precum FC Voluntari, Rapid și Petrolul, ultima experiență încheindu-se în decembrie 2024, cu o medie de 0,9 puncte pe meci.

Noul său proiect, Academia Adrian Mutu, își propune să devină un centru modern de dezvoltare pentru fotbaliști între 8 și 18 ani, bazat pe metode de pregătire similare cu cele ale academiilor italiene.

„Briliantul” revine simbolic la Fiorentina

Prin acest parteneriat, Mutu reia legătura cu clubul la care a fost idolul tribunelor și considerat urmașul lui Roberto Baggio. În Florența, „Briliantul” rămâne o figură respectată și un simbol al perioadei romantice din Serie A.

„Prin această afiliere, Academia Adrian Mutu și Fiorentina își continuă angajamentul pentru dezvoltarea tinerilor, cu focus pe profesionalism, pasiune și viitor”, au mai transmis italienii.

Pentru Adrian Mutu, această colaborare înseamnă nu doar o recunoaștere a trecutului său la Fiorentina, ci și o nouă șansă de a influența generațiile viitoare de fotbaliști români.