Probele de ADN prelevate de la două obiecte găsite în apropierea locului asasinării influencerului conservator Charlie Kirk corespund cu ADN-ul suspectului, deținuți de autorități, a anunțat luni directorul FBI, Kash Patel, potrivit Yahoo News.

La cinci zile după această tragedie care a zguduit America și a scos în evidență diviziunile sale politice, ancheta se restrânge în jurul lui Tyler Robinson, tânărul de 22 de ani arestat joi seara și care nu cooperează cu anchetatorii.

Numeroase probe au fost colectate de poliție, ‘între care o șurubelniță, care a fost găsită pe un acoperiș’ al campusului Universității din Utah (vest), unde s-a aflat atacatorul.

Un prosop care a fost înfășurat în jurul puștii cu lunetă a fost, de asemenea, găsit la fața locului, a declarat luni, la Fox News, directorul FBI, poliția federală însărcinată cu ancheta.

‘Pot anunța astăzi că urmele de ADN de pe prosopul înfășurat în jurul armei de foc și ADN-ul de pe șurubelniță se potrivesc cu cel al suspectului aflat în prezent în arest’, a declarat Kash Patel.

Criticat pentru acțiunile sale de la începutul cazului, șeful FBI a menționat și un bilet lăsat de suspect înainte de a trece la faptă.

‘Suspectul a scris practic: ‘Am oportunitatea de a-l elimina pe Charlie Kirk și voi profita’ ‘, a spus el, adăugând că FBI-ul are ‘dovezi’ ale acestui bilet, care a fost distrus între timp.

Suspectul va fi pus sub acuzare marți

Deși Tyler Robinson avea ‘o ideologie de stânga’, potrivit guvernatorului statului Utah, nu a fost avansat niciun motiv specific pentru asasinat.

Presupusul criminal urmează să fie pus sub acuzare oficial marți.

Asasinarea lui Charlie Kirk, unul dintre cei mai populari tineri influenceri din dreapta americană, marchează o recrudescență a violenței politice în Statele Unite.

Donald Trump, un prieten apropiat al influencerului, a confirmat că va participa duminică la o ceremonie de omagiere organizată în Arizona, pe un stadion cu peste 63.000 de locuri.

