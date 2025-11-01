În perioada 27-31 octombrie 2025, polițiștii de frontieră din Inspectoratul Teritorial Giurgiu au desfășurat controale de tip BLITZ pe DN5, pe traseele Turcia-România și Bulgaria-România.

În urma verificărilor, au fost identificate 4.392 de articole – vestimentație, încălțăminte, marochinărie și produse de parfumerie – toate inscripționate cu denumiri de mărci protejate, suspectate a fi contrafăcute.

Bunurile, estimate la 1.276.450 lei dacă ar fi fost comercializate ca produse originale, aparțineau unor cetățeni români și turci, cu vârste între 22 și 63 de ani.

Aceștia nu au putut prezenta documente de proveniență, ceea ce a condus la confiscarea produselor și introducerea lor în camera de corpuri delicte a instituției.

Cercetări și urmărire penală

Poliția de Frontieră Giurgiu a anunțat că se desfășoară cercetări pentru punerea în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată, infracțiune ce prejudiciază titularul mărcii.

”În prezent, se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracţiunii de punere în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare şi care îl prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate, urmând ca, la finalizarea acestora, să fie propuse soluţii legale prin unitatea de parchet”, a transmis Poliția de Frontieră.

