AC Milan a făcut anunțul oficial! Internaționalul român Francesco Domniței a semnat primul contract de profesionist

Atacantul de 18 ani face parte din proiectul „Milan Futuro”, dedicat tinerelor talente ale clubului din Serie A.

Românul Francesco Domniței, nou contract la AC Milan

AC Milan a oficializat miercuri semnarea primului contract de profesionist cu Francesco Domniței, atacant român în vârstă de 18 ani, component al naționalei U18 a României.

Tânărul fotbalist, născut în Italia și legitimat în academia rossonerilor din 2024, va continua să evolueze la echipa Primavera, dar face acum parte și din proiectul „Milan Futuro”, programul prin care clubul promovează tinerii jucători formați în academie către fotbalul profesionist.

„Anunț oficial: Francesco Domniței. Primul contract de profesionist pentru jucătorul de 18 ani. AC Milan anunță că Francesco Domniței a semnat primul lui contract ca profesionist. Atacantul născut în 2007 va continua ca parte a proiectului Milan Futuro, o inițiativă dedicată tinerelor talente”, se arată în comunicatul publicat pe site-ul oficial al clubului.

8 meciuri în acest sezon la Primavera, 4 selecții la România U18

În actualul sezon, Domniței a bifat 8 partide pentru Milan Primavera, fără să înscrie, dar s-a remarcat prin jocul său ofensiv și disponibilitatea la efort. Pentru România U18, tânărul atacant are 4 selecții.

Francesco s-a născut și a crescut în Italia, însă are părinți români, iar la nivel de juniori a ales să reprezinte România.

Milan, tot mai deschis către tinerii jucători români

Domniței nu este singurul fotbalist de origine română aflat în loturile academiei milaneze. Andrei Coubiș și Matteo Duțu fac, de asemenea, parte din sistemul rossonero.

Coubiș , născut tot în Italia, a refuzat până acum convocările pentru România, sperând la o șansă în naționala Italiei.

, născut tot în Italia, a refuzat până acum convocările pentru România, sperând la o șansă în naționala Italiei. Duțu, în schimb, este prezent constant la lotul U21 al României, fiind unul dintre jucătorii urmăriți pentru viitoarea generație a tricolorilor.

Semnarea contractului de către Domniței este o veste excelentă pentru Federația Română de Fotbal, care încearcă să consolideze legăturile cu tinerii jucători români crescuți în străinătate, în contextul în care alți fotbaliști, precum Daniel Boloca sau Andrei Coubiș, au ales deja să reprezinte Italia.

