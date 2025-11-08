A slăbit 30 de kilograme! Probleme grave de sănătate pentru Dan Petrescu

Fostul antrenor al lui CFR Cluj trece prin momente dificile și se află sub tratament, după luni întregi de suferință.

Starea de sănătate a lui Dan Petrescu (57 de ani), unul dintre cei mai titrați antrenori români din ultimii ani, a devenit motiv de îngrijorare în lumea fotbalului. Potrivit impresarului Giovanni Becali (73 de ani), „Bursucul” a slăbit aproape 30 de kilograme în ultimele luni și se află în continuare sub tratament medical, încercând să se recupereze complet înainte de a reveni pe bancă.

După despărțirea de CFR Cluj, la finalul lunii august, Petrescu a recunoscut că avea nevoie de o pauză mai lungă pentru a-și trata problemele de sănătate. Deși inițial se specula o posibilă revenire a sa în Gruia, odată cu plecarea lui Andrea Mandorlini, situația medicală l-a împiedicat să revină la muncă, iar clubul l-a numit în cele din urmă pe Daniel Pancu.

„Să pierzi 30 de kilograme înseamnă că e ceva mai deosebit”

Giovanni Becali a vorbit deschis despre dificultățile prin care trece prietenul său. „Am auzit că a slăbit 30 de kilograme. Nu-l chem, nu-l sun, îl las, vreau să vorbesc când e bine. Aștept să se facă bine. Am o relație prea bună cu el, e cumătrul meu, a fost jucătorul meu. Știu că e într-o situație mai dificilă, dar poate tratamentul merge mai bine și să-l văd că e sănătos.”, a declarat impresarul, pentru fanatik.ro.

Becali a explicat și de ce Petrescu nu a revenit în fotbal, în ciuda numeroaselor oferte primite: „Dacă era sănătos, accepta CFR Cluj din nou. Dar totul a depins de faptul că nu e el pregătit încă și, mai important decât orice, are bani. Situație are cât vrei, dar sănătatea e pe primul loc. Sănătatea, fetele lui. Vreau să aud și eu niște vești că e mai bine, dar nu aud veștile astea. Să dea Dumnezeu să fie bine! Sunt convins că va fi bine, dar să pierzi 30 de kilograme înseamnă că e ceva mai deosebit.”

„Nu m-am simțit bine deloc. Vreau o pauză cât e nevoie”

În august, la conferința de presă în care și-a anunțat plecarea de la CFR Cluj, Dan Petrescu recunoștea că sănătatea sa devenise o prioritate. „Am nevoie de o pauză mai lungă. Am avut și niște probleme de sănătate, trebuie să le rezolv, încă nu le-am rezolvat de tot. Nu m-am simțit bine deloc zilele astea. Am luat o hotărâre care e bună și pentru mine, și pentru club. Vreau să-mi iau o pauză, un an, doi, trei, patru, cinci. Dacă voi fi sănătos, mă voi întoarce.”, declara atunci tehnicianul.

Informațiile ulterioare confirmă că decizia a fost una necesară. Potrivit Cristi Balaj, președintele CFR Cluj, Petrescu nu va reveni în activitate până când analizele nu vor arăta că s-a recuperat complet. „Pentru el, cel mai important în acest moment e să-și rezolve problema de sănătate. Poate să dureze șase luni, dar poate să dureze trei ani. A spus că nu va reîncepe activitatea până nu îi ies analizele perfect și se vindecă complet.”, a spus Balaj, la momentul despărțirii.

O carieră plină de trofee, o luptă grea în afara terenului

După o carieră impresionantă ca jucător – campion al Angliei cu Chelsea și al României cu Steaua –, Dan Petrescu s-a impus și ca antrenor, cucerind cinci titluri de campion al României, toate cu CFR Cluj, și un titlu în Rusia, cu Kuban Krasnodar. În ultimii ani, stilul său intens de muncă și stresul continuu al performanței au fost adesea subiect de discuție, fiind recunoscut pentru ambiția sa nemărginită.

Acum, însă, „Bursucul” traversează cea mai dificilă perioadă a vieții sale, departe de teren și de lumina reflectoarelor, concentrându-se exclusiv pe recuperare.

Toți cei din fotbalul românesc – foști elevi, colegi și rivali – îi transmit mesaje de încurajare, sperând ca în curând să-l revadă sănătos și, poate, din nou pe banca tehnică.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!