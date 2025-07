A plecat de la Dinamo după doi ani! Cristian Costin a reziliat contractul și își caută echipă

Fundașul dreapta în vârstă de 27 de ani a renunțat la înțelegerea valabilă până în 2026 din cauza statutului de rezervă.

Cristian Costin nu mai este jucătorul lui Dinamo. Clubul bucureștean a anunțat oficial plecarea fundașului dreapta, care a decis să încheie amiabil contractul cu „câinii”, în ciuda faptului că avea semnat până în vara anului 2026.

„Mulțumim, Cristi Costin! Clubul a ajuns la o înțelegere amiabilă privind încetarea raporturilor contractuale cu fundașul dreapta, Cristian Costin. Sosit în vara anului 2023, Costin a evoluat în 70 de meciuri, reușind un gol și două pase decisive. Îi mulțumim lui Cristi Costin pentru contribuția avută în tricoul lui Dinamo și îi dorim mult succes în continuare, în carieră!”, a transmis Dinamo printr-un comunicat publicat pe rețelele de socializare.

Statusul de rezervă, motivul despărțirii

Costin a fost în sezonul trecut a doua opțiune pentru postul de fundaș dreapta, în spatele francezului Maxime Sivis, cu care a concurat pentru titularizare. Nemulțumit de lipsa continuității în echipă, jucătorul a decis să plece în căutarea unui nou proiect, chiar dacă mai avea un an de contract.

„El mai are contract încă un an, dar, din ce am discutat, își dorește să găsească o altă provocare. Vom vedea. Căutăm și noi să vedem dacă găsim o opțiune pentru fundașul dreapta, o opțiune bună”, declara recent președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, la Radio Dinamo 1948.

În sezonul recent încheiat, Costin a jucat 37 de meciuri în toate competițiile, oferind un assist, iar ultimul meci oficial a fost pe 24 mai, în eșecul cu 1-2 pe terenul Universității Craiova, în ultima etapă a play-out-ului.

Doar un fundaș dreapta rămas în lot

Plecarea lui Costin îl lasă pe Dinamo cu un singur fundaș dreapta de meserie, Maxime Sivis, iar conducerea clubului a transmis că urmează să fie adus un concurent pe post. Din informațiile publice, se află în căutarea unei soluții „bune” care să întărească zona defensivă pentru sezonul 2024/2025.

Cristian Costin, evaluat la 600.000 de euro de site-ul Transfermarkt, a evoluat în carieră la CSM Reșița, UTA Arad, FC Voluntari și Dinamo. Rămâne de văzut care va fi următoarea destinație a jucătorului de 27 de ani, care a ales să plece de la Dinamo pentru a-și relansa cariera dintr-o poziție de titular.

