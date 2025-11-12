A murit compozitorul Horia Moculescu, la vârsta de 88 de ani!

Maestrul muzicii ușoare românești s-a stins la București, după o viață dedicată artei și pianului.

Muzica românească a pierdut astăzi una dintre cele mai mari personalități ale sale. Horia Moculescu, compozitor, pianist și interpret, a murit la vârsta de 88 de ani, după ce fusese internat în stare gravă la Institutul „Matei Balș” din Capitală. Potrivit apropiaților, artistul era internat la secția de Terapie Intensivă și fusese intubat în ultimele zile, din cauza unor probleme pulmonare.

De-a lungul ultimilor ani, maestrul a vorbit deschis despre starea sa de sănătate și despre tratamentele medicale urmate, dar a continuat să compună și să apară, ocazional, în emisiuni dedicate muzicii românești.

O viață închinată muzicii – de la acordeonul din copilărie la pianul marilor scene

Născut pe 18 martie 1937, la Râmnicu-Vâlcea, Horia Moculescu a început să cânte la acordeon la doar șase ani, instrument primit de la tatăl său aflat pe front. Studiile liceale le-a urmat la Turda, unde s-a remarcat prin talentul său la pian și la muzica ușoară.

Din cauza originii sale italiene pe linie maternă, nu a fost primit la Conservator, așa că a urmat Facultatea de Mine din Petroșani, unde a continuat să cânte alături de orchestra universității. După absolvire, s-a dedicat complet muzicii, cântând ca pianist în București și pe litoral, unde și-a descoperit adevărata vocație de compozitor.

Debutul său a venit în 1973, cu melodia „Salcia”, interpretată de Mihaela Mihai și ulterior de Angela Ciochină. A urmat o carieră remarcabilă în care a compus peste 500 de piese, colaborând cu nume uriașe ale muzicii românești: Margareta Pâslaru, Corina Chiriac, Mirabela Dauer, Marina Voica, Gabriel Cotabiță, Adrian Daminescu, Aurelian Andreescu și mulți alții.

Printre cele mai iubite piese semnate de Horia Moculescu se numără „Salcia”, „Ascultă-ți copiii care plâng”, „Păi de ce?”, „Nu mă vei uita” și „Cântec de leagăn”. De asemenea, artistul a interpretat numeroase melodii proprii, devenind un nume de referință și ca solist.

Muzică de film, televiziune și sute de premii

Horia Moculescu a compus muzica pentru filme și seriale românești devenite clasice, precum „Pistruiatul” (1973), „Primăvara bobocilor” (1987), „Secretul armei… secrete” (1988) și „Miss Litoral” (1991).

De-a lungul carierei, a primit peste 200 de premii și distincții, fiind membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România (UCMR). În 2017, a fost recompensat cu premiul pentru „Muzică de jazz sau muzică instrumentală” pentru lucrarea „Poate, miniatură pentru pian”.

Publicul l-a cunoscut și din emisiunea „Atenție, se cântă!”, difuzată între 2009 și 2013 la Televiziunea Română, un format în care maestrul promova tinerii interpreți și valorile autentice ale muzicii românești.

Moștenirea unui mare artist

De la melodiile care au marcat generații, la compozițiile sale orchestrale și spiritul său jovial, Horia Moculescu rămâne o figură emblematică a culturii române moderne. Piesa „Anul 2000”, reinterpretată în ultimii ani de Guess Who sub titlul „Locul potrivit”, este doar un exemplu al impactului său asupra generațiilor noi de artiști.

Maestrul a lăsat în urmă o moștenire artistică uriașă — o viață întreagă în slujba muzicii, a frumosului și a emoției. România își ia rămas bun de la un simbol al eleganței și rafinamentului muzicii ușoare.

