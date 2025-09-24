Actrița franco-italiană Claudia Cardinale, un monument al cinematografiei anilor 1960, a încetat din viață marți ‘la vârsta de 87 de ani, înconjurată de copiii săi’ la Nemours, lângă Paris, unde locuia, a anunțat în cursul serii impresarul ei pentru AFP, potrivit France 24.
Născută la Tunis, Claudia Cardinale a colaborat cu cei mai mari actori, printre care Luchino Visconti, Federico Fellini, Richard Brooks, Henri Verneuil sau Sergio Leone. ‘Ne lasă moștenirea unei femei libere și inspirate, atât în parcursul său de femeie, cât și de artistă’, a declarat impresarul Laurent Savry într-un mesaj trimis AFP.
