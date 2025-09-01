Cea de-a 47-a ediție a programului „Litoralul pentru toți” se desfășoară pe parcursul lunii septembrie, perioadă în care turiștii pot beneficia de tarife reduse cu până la 60% față de vârful sezonului estival.

Programul „Litoralul pentru toţi” are rolul de a prelungi sezonul estival şi face litoralul Mării Negre accesibil pentru cât mai mulţi turişti.

„Dacă în 2002 a debutat ca un program social, dedicat pensionarilor, studenţilor şi celor cu venituri reduse, în scurt timp s-a transformat într-un program deschis tuturor, pe principiul „primul venit – primul servit”. Astăzi, zeci de mii de români profită anual de aceste oferte în lunile mai – 15 iunie, respectiv septembrie, beneficiind de tarife reduse chiar şi cu 50-60% faţă de vârful de sezon”, a declarat Traian Bădulescu, purtător de cuvânt al Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT).

El a precizat că pachetele includ, de regulă, cazare fără masă sau cu mic dejun, iar unele agenții au dezvoltat oferte speciale pentru seniori, cu pensiune completă sau all inclusive.

Recomandări pentru turiști

„Recomand turiştilor să apeleze la agenţiile de turism pentru a identifica din timp cele mai bune oferte, mai ales pentru prima jumătate a lunii septembrie, când locurile se epuizează rapid. (…) Programul „Litoralul pentru Toţi” este unic în România şi susţinut exclusiv de mediul privat, fără bani de la buget, de către hotelieri în colaborare cu agenţiile de turism”, a subliniat Bădulescu.

Potrivit Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), în perioada 1–30 septembrie 2025, programul aduce tarife începând de la 53 lei/noapte/persoană, reduceri de până la 60%, plaje mai liniştite și o atmosferă relaxată.

„Într-un sezon dificil, marcat de taxe crescute şi campanii negative la adresa litoralului, mediul privat rămâne unit şi găseşte soluţii concrete pentru turişti şi pentru operatori.(…) Scopul nostru este clar: să facem vacanţa pe litoral accesibilă pentru toţi românii şi să menţinem deschis sezonul turistic până la finalul lunii septembrie. Rezervările se fac direct la hoteluri sau prin agenţiile partenere, cu posibilitatea de plată şi prin vouchere de vacanţă”, a transmis FPTR.

Exemple de prețuri pe litoral

Mamaia: 75 lei/persoană/noapte (3 stele, mic dejun, minim 5 nopți) sau 185 lei/persoană/noapte (demipensiune, minim 4 nopți).

Eforie Nord: 80 lei/persoană/noapte (2 stele, fără masă, minim 3 nopți) sau 237 lei/persoană/noapte (3 stele, all inclusive, minim 3 nopți).

Eforie Sud: 80 lei/persoană/noapte (3 stele, fără masă, minim 3 nopți).

Olimp: 140 lei/persoană/noapte (3 stele, fără masă, minim 5 nopți).

Neptun: 87 lei/persoană/noapte (3 stele, fără masă, minim 5 nopți).

Jupiter: 172 lei/persoană/noapte (3 stele, mic dejun, minim 2 nopți).

Venus: 126 lei/persoană/noapte (3 stele, mic dejun, minim 4 nopți).

Saturn: 219 lei/persoană/noapte (5 stele, mic dejun, minim 3 nopți).

Mangalia: 159 lei/persoană/noapte (3 stele, mic dejun, minim 6 nopți) sau 171 lei/persoană/noapte (3 stele, pensiune completă, minim 6 nopți).

