A fost descoperit un canion glaciar în Antarctica

Cercetătorii australieni au descoperit un canion glaciar în Antarctica.



O echipă de la Divizia Antarctică Australiană (AAD) din cadrul Departamentului federal pentru Agricultură, Apă şi Mediu din această ţară a anunţat vineri că a descoperit un canion sub gheţarul Vanderford din estul Antarcticii, scrie Agerpres.

Prezenţa canionului a fost descoperită de Nuyina, noua navă spărgător de gheaţă a AAD, în timpul efectuării unor teste ale apei în apropierea gheţarului.



Acest canion se întinde la 60 km distanţă de gheţar, ceea ce indică faptul că acesta s-a micşorat semnificativ.

Conducătorul expediţiei, Lloyd Symons a declarat că această vale, ce se întinde pe cel puţin 3,5 km sub gheţar, ar putea avea un impact major asupra vitezei de topire a gheţii. „Faptul că există un canion atât de adânc sub acest gheţar este posibil să permită apei mai calde să pătrundă sub gheţar”, a spus el pentru Australian Broadcasting Corporation (ABC).



„Una dintre problemele gheţarilor din Antarctica din acest moment este că sunt erodaţi de dedesubt de apele mai calde care coboară din nord. Dacă există un canal adânc sub acest gheţar, atunci este posibil ca acest lucru să nu fie de bun augur pentru gheţarul Vanderford, însă acest lucru necesită, desigur, studii suplimentare”, a adăugat specialistul.