A debutat pentru România, dar încă nu e „al nostru”! Lisav Eissat poate reveni la Israel dacă nu îndeplinește o condiție clară

Naționala României a câștigat cu 2-1 amicalul cu Republica Moldova, într-o partidă disputată joi seară pe Arena Națională. Meciul a avut o semnificație specială pentru Lisav Eissat, fundașul de 19 ani al lui Maccabi Haifa, care a debutat oficial sub tricolor, bifând primele sale minute la echipa mare a României. Evoluția sa a fost solidă, iar selecționerul Mircea Lucescu l-a lăudat după partidă.

Totuși, chiar dacă a debutat pentru România, Eissat nu este încă „blocat” pentru naționala noastră. Fotbalistul deține dublă cetățenie – română și israeliană – și, potrivit regulamentelor FIFA, poate în continuare să revină la selecționata Israelului, pentru care a evoluat anterior la nivel juvenil.

Pentru ca jucătorul să fie eligibil exclusiv pentru România, există o condiție esențială: el trebuie să mai evolueze în cel puțin două meciuri oficiale pentru echipa națională până la împlinirea vârstei de 21 de ani sau, în caz contrar, să nu mai joace deloc pentru Israel până la această vârstă.

Născut pe 13 ianuarie 2005, Lisav Eissat va împlini 21 de ani la începutul lui 2026, ceea ce înseamnă că următoarele 15 luni vor fi decisive pentru stabilirea definitivă a naționalei sale.

Israelienii, atenți la debutul tânărului fundaș

Presa din Israel a urmărit cu interes debutul lui Eissat în tricoul României. Publicația sport5.co.il a scris că evoluția fundașului de la Maccabi Haifa a fost una bună, remarcând că Lucescu a fost impresionat de prestația sa.

„Fundașul lui Maccabi Haifa, despre care s-a vorbit pe larg în România, a debutat pentru națională. Selecționerul Mircea Lucescu a fost impresionat după victoria cu 2-1 asupra Moldovei și l-a lăudat pe Eissat.

Lisav Eissat și-a făcut debutul pentru România și a avut o evoluție bună, fiind așteptat să rămână în primul 11. El nu a fost cruțat în patria sa. În ciuda banner-ului fluturat de ultrașii echipei care se opun naturalizării jucătorilor, a avut un joc pozitiv și a fost lăudat.”

Tânărul fundaș a devenit subiect de dezbatere în presa israeliană, mai ales după ce a refuzat convocările recente la naționalele de tineret ale Israelului pentru a se alătura României.

De ce a ales Lisav Eissat să joace pentru România

Conform DigiSport, decizia lui Eissat de a reprezenta România a venit după un episod tensionat petrecut la echipa U21 a Israelului, în luna iunie. Fotbalistul s-ar fi simțit marginalizat și umilit, după ce nu a primit niciun minut într-un amical cu Bulgaria, deși în tribune se aflau reprezentanții unui club european veniți special să-l urmărească.

Dezamăgit de tratamentul primit, Eissat a hotărât să schimbe direcția și a început rapid procedurile de eligibilitate pentru România, beneficiind de cetățenia mamei sale românce. În doar câteva luni, FIFA a aprobat transferul său sportiv, iar debutul a venit chiar sub comanda lui Mircea Lucescu.

Fundașul este considerat unul dintre cei mai promițători tineri apărători din Israel, având o valoare de piață estimată la 300.000 de euro (Transfermarkt). Format la academia lui Maccabi Haifa, el a fost împrumutat sezonul trecut la Hapoel Haidara, unde a jucat constant, iar în vara aceasta a revenit la clubul-mamă, intrând în primul „11” al campioanei Israelului.

În cariera sa internațională juvenilă, Eissat a adunat:

3 selecții la U15 Israel ,

, 3 selecții la U18 ,

, 5 selecții la U19 ,

, 1 selecție la U21.

Deși anterior era monitorizat și de fostul selecționer U21 al României, Daniel Pancu, acesta a optat atunci pentru un alt jucător cu dublă cetățenie, Umit Akdag, care însă nu și-a decis încă viitorul internațional.

Prin contrast, Lisav Eissat a fost ferm: își dorește să reprezinte România pe termen lung, iar debutul cu Moldova este doar primul pas către o carieră internațională sub tricolor.

