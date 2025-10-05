Inițiativa a fost lansată în 1994 de UNESCO, în parteneriat cu Organizația Internațională a Muncii, UNICEF și Internaționala Educației

În fiecare an, pe 5 octombrie, este celebrată Ziua Mondială a Educației, moment care aduce în prim-plan rolul esențial pe care îl joacă dascălii în formarea societății. Inițiativa a fost lansată în 1994 de UNESCO, în parteneriat cu Organizația Internațională a Muncii (OIM), UNICEF și Internaționala Educației, având drept scop recunoașterea contribuției profesorilor din întreaga lume.

Evenimentul marchează și adoptarea, în 1966, a Recomandării UNESCO/OIM privind statutul cadrelor didactice, document care stabilește drepturi, responsabilități și standarde pentru pregătirea și activitatea profesorilor. În 1997, cadrul legislativ a fost completat cu o recomandare dedicată personalului din învățământul superior.

În România, Ziua Educației are și o dimensiune practică: cadrele didactice beneficiază de o zi liberă legală, conform Contractului Colectiv de Muncă. Ordinul privind structura anului școlar prevede că pe 5 octombrie nu se organizează cursuri în nici o unitate de învățământ de stat sau privată.

Dincolo de pauza din activitatea școlară, ziua de 5 octombrie este o ocazie de a reafirma dreptul universal la educație și de a recunoaște impactul pe care profesorii îl au asupra dezvoltării personale și profesionale a elevilor. Este o zi în care se subliniază importanța accesului echitabil la învățare, indiferent de mediul social sau economic.

Anul acesta, sărbătoarea coincide cu perioada în care elevii se apropie de prima vacanță din noul an școlar. După încheierea primului modul de cursuri, aceștia vor avea o săptămână liberă, între 25 octombrie și 2 noiembrie, urmând ca activitatea școlară să reînceapă pe 3 noiembrie.

Pe lângă Ziua Mondială a Educației, România sărbătorește anual și Ziua Învățătorului, pe 5 iunie, dată aleasă în memoria lui Gheorghe Lazăr, considerat întemeietorul învățământului modern românesc. Instituită prin lege în 2007, această zi este marcată prin manifestări educaționale și ceremonii de recunoaștere a meritelor profesorilor și elevilor.

