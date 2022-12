Cum au obținut austriecii de la Omniasig monopol pe aviația din România

Compania austriacă Omniasig a avut monopol din 2018, până anul trecut pe asigurarea flotei TAROM, după ce a pus, în perioada 2013 – 2014 presiune pe ASF pentru eliminarea celui mai puternic asigurator român din domeniul aviației, Astra Asigurări. După un an de pauză, austriecii înlocuiesc din nou o societate cu capital românesc și câștigă încă un contract mare cu transportatorul aerian de stat, chiar înainte de Consiuliul JAI.

Potrivit informațiilor obținute de cotidianul național “România liberă”, în perioada 2013 – 2014, conducerea de la Viena a Omniasig transmitea mesaje către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) să “pună capăt” cazului Societății de Asigurare – Reasigurare ASTRA S.A. (Astra Asigurări), principalul său adversar pe piața asigurărilor din România, societate aflată, la acea vreme, în insolvență.

Până la scoaterea din scenă a Astra Asigurări, compania românească și austriecii de la Omniasig se luptau pentru contracte în domeniul asigurărilor din aviație.

Mihai Tecău – CEO OMNIASIG, Franz Fuchs – membru al Consiliului de Administrație VIG/ București/ 7 iunie 2019/comunicat de presă Omniasig Vienna Insurance Group

În 2010, Ziarul Financiar scria că asiguratorii Astra și Omniasig se luptă pentru un contract de 3 miloane de dolari cu TAROM.

Polița pentru TAROM cuprindea servicii de asigurare Casco pentru aeronave și piese de schimb și asigurare de răspundere față de pasageri, bagaje, marfă, poștă și terți.

Astra a asigurat flota TAROM și în ultimii trei ani, până la data contractului menționat mai sus.

La acea vreme, tot potrivit Ziarului Financiar, Astra era lider pe domeniul asigurărilor de aviație, în timp ce Omniasig era al doilea jucător din piață.

Concurența Astra dispare și Omniasig ajunge să asigure flota TAROM pentru trei ani consecutivi, în intervalul 01 decembrie 2018 – 30 noiembrie 2021.

Anul trecut, asigurarea avioanelor TAROM a fost câștigată de brokerul ceho-român Renomia SRBA.

Contract înainte de JAI

Omniasig câștigă însă din nou contractul important cu transportatorul aerian de stat al României și va asigura aeronavele TAROM pentru anul 2023.

Interesant este că rezultatul licitației publice a fost anunțat în luna noiembrie, contractul intrând în vigoare la data de 01 decembrie 2022, adică doar cu câteva zile înainte de Consiliul JAI, în care Austria s-a opus aderării României la Schengen.

Acest aspect ar putea explica atitudinea oficialilor austrieci, care, în perioada în care Omniasig se lupta pentru câștigarea contractului cu TAROM, manifestau susținere față de intrarea țării noastre în Schengen.

După parafarea contractului, atitudinea politicienilor de la Viena s-a schimbat brusc.

În data de 10 noiembrie anul curent, austriecii își anunțau victoria, printr-un comunicat de presă.

“OMNIASIG Vienna Insurance Group va asigura din nou flota operatorului aerian național Tarom. Compania a câștigat licitația organizată de operatorul aerian de stat pentru furnizarea poliței de tip CASCO a flotei de aeronave și de răspundere față de pasageri, marfă și terți. Polița Casco Toate Riscurile (inclusiv piese de schimb și echipamente) și Răspundere Civilă va intra în vigoare începând cu data de 1 decembrie 2022, fiind valabilă timp de 12 luni, până pe 30 noiembrie 2023. OMNIASIG are o expertiză vastă în domeniul asigurărilor de aviație, precum și o echipă de specialiști cu experiență, recunoscuți la nivelul pieței. Cu un istoric îndelungat și un portofoliu relevant pe această piață, compania urmărește ca, prin profesionalismul său, să rămână permanent unul dintre partenerii de încredere pe acest segment de asigurări, vizând totodată și o dezvoltare continuă și susținută a produselor și serviciilor oferite clienților și partenerilor. OMNIASIG Vienna Insurance Group este o societate administrată în sistem dualist, a cărei conducere este asigurată de Directorat, sub supravegherea și coordonarea Consiliului de Supraveghere. Compania are un portofoliu de peste 100 produse şi o reţea teritorială extinsă”, se preciza în comunicatul Omniasig.

Confidențialitate pe milioane de dolari

Reprezentanții TAROM au precizat că există o clauză de confidențialitate a contractului încheiat cu Omniasig, ce nu permite dezvăluirea valoarei acestuia în spațiul public.

Mihăiță Ursu, directorul general al TAROM, la ceremonia militară și religioasă ocazionată de sărbătorirea Zilei Aviaţiei Române şi a Forţelor Aeriene, în București, 20 iulie 2022. Inquam Photos / Octav Ganea

Expertul în aviație Sorin Stoicescu, fost președinte al Consiliului de Administrație (CA) al TAROM a explicat, pentru “România liberă”, că valoarea contractului încheiat recent de compania aeriană de stat a României cu Omniasig trebuie să fie de aproximativ 4 milioane de dolari.

Sorin Stoicescu

“Omniasig lucrează aici ca un broker de asigurare și contractul este scos pe piața engleză, la Londra. Un astfel de contract se ridică la sume considerabile. Acum, valoarea ar trebui să fie de aproximativ 4 milioane de euro, pentru că au dat două avioane. Flota s-a redus. Sunt cele două Boeing-uri oprite și ATR-urile 42. Nici pentru aceste ATR-uri nu cred că mai încheie asigurări, atât timp cât stau la sol”, ne-a declarat Sorin Stoicescu.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News