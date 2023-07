A cincea zi de proteste în Franţa. 45.000 de poliţişti, mobilizați în țară

Aproximativ 719 persoane au fost arestate, sâmbătă seară, în cea de-a cincea noapte de violenţe în Franţa după moartea unui adolescent ucis marţi de un poliţist, a anunţat Ministerul de Interne într-un bilanţ provizoriu. Locuinţa primarului unei comune din regiunea pariziană a fost atacată cu o maşină-berbec.

A cincea noapte de revolte şi ciocniri în Franţa după moartea tânărului Nahel, ucis marţea trecută de un poliţist în Nanterre. Ministrul francez de Interne, Gérald Darmanin, a definit noaptea care tocmai a trecut drept „o noapte mai liniştită datorită acţiunii poliţiei”. Tensiuni şi pe Champs-Elysées din Paris. Zona a fost izolată complet, dar ocazional grupuri de tineri au încercat să intre. Între timp, numărul arestărilor efectuate în timpul nopţii de către poliţişti în urma protestelor este de 719.

⚠️ #FRANCE 🇫🇷A further step has been taken in the violence. The home of the mayor of L'Haÿ-les-Roses was attacked with a ram car. He was absent. His wife was injured trying to get her 5 & 7 y.o. children to safety. As they fled, they came under… pic.twitter.com/1y9FM1i3c0