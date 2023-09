Începe cea de-a treia ediție a Animation Bucharest International Film Festival (ABIFF)

De astăzi și până duminică, pe 24 septembrie, la Cinema Union din București, precum și la Cinema Carpați din Sinaia și Cinema Trivale din Pitești, se desfășoară cea de-a treia ediție a Animation Bucharest International Film Festival (ABIFF), ce prezintă publicului o selecție de filme de animație din lumea întreagă. Având ca subtemă”Arta ca instrument împotriva discriminării”, festivalul aduce 11 scurtmetraje din tot atâtea țări în competiția internațională, o secțiune dedicată animațiilor clasice din Letonia și 5 lungmetraje. Detalii despre festival se găsesc pe site https://abiff.ro/.

Festivalul va fi deschis la Cinemax Veranda din București cu proiecția filmului “Robot Dreams,” regizat de Pablo Berger, un film de animație bazat pe celebrul volum grafic al scriitoarei americane Sara Varon. Bine primit atât de public, cât și de critici, și inclus în selecția mai multor festivaluri internaționale de prestigiu (Cannes Film Festival 2023, Toronto International Film Festival 2023 și Sarajevo Film Festival 2023), filmul prezintă într-o manieră subtilă și totodată puternic emoționantă prietenia, aventurile și ghinioanele lui Dog și Robot în New York-ul anilor ’80.

În programul ABIFF de la București, la Cinema Union, secțiunea specială “ABIFF Classic Latvian Animation Shorts Showcase,” dedicată animațiilor clasice din Letonia, va oferi publicului o incursiune interesantă în patrimoniul animației letone și va putea fi vizionată sâmbătă, 23 septembrie, de la ora 16:00 și de la ora 20:00, fiecare calup fiind urmat de lungmetrajele românești de animație “Mercy Street”, respectiv “Novăceștii”.

Filmul de animație românesc “Mercy Street” regizat în 2016 de Stefan Buzea, Alexandru Buzea, și Nicolae Radu, se bazează pe o tehnică originală de detaşare a animaţiei în perspectivă. “Mercy Street” este povestea unui băiat de 10 ani, Lorenz, care descoperă un pasaj secret spre o lume secretă sub lumea noastră, care îl va duce într-o mare aventură cu scopul de a salva muzica lumii și se va putea vedea sâmbătă, 23 septembrie, după ora 16:00.

Scurtmetrajele din competiția internațională ABIFF 2023 vor putea fi vizionate, de la 18:00, tot la Cinema Union: “0:00 A.M.,” regia Yaunshen Yang, China, 2022, 3 min.; “A World in Chaos,” regia David Crisp, Ungaria, 2023, 10 min.; “Breaza – The Legend of the Stained Woman,” regia Eugen Munteanu, România, 2023, 5 min.; “Dessert Critter,” regia Lina Walde, Germania, 2023, 8 min.; “Legacy,” regia Tamas Ivady, Ungaria, 2023, 9 min.; “Lights,” regia Jitka Nemikinsova, Cehia, 2023, 8 min.; “No More Mr. Bag Guy,” regia Clément Delcroix, Naïm Yavuz, Samuel Duby, Maxime Lamblin, Lucinda Roussel, Esteban Haro, Franța, 2022, 6 min.; “The Eternal Question,” regia Mariia Konopatova, Rusia, 2023, 4 min.; “The Missing Color,” regia Arthur Felipe Fiel, Brazilia, 2023, 9 min.; “The Pillar Of Strength,” regia Aie Ibrahim, Malaezia, 2022, 7 min.;”The Sprayer,” regia Farnoosh Abedi, Iran, 2022, 8 min.

Aceste scurtmetraje vor concura pentru două premii: Premiul pentru cel mai bun scurtmetraj în valoare de 800 EUR și Premiul pentru cel mai bun film tematic în valoare de 500 EUR.

Juriul competiției internaționale de scurtmetraje ABIFF 2023 este alcătuit din trei experți în domeniul cinematografiei:

Claudia A. Cazzato (Italia) – Este o profesionistă în animație cu o bogată experiență în managementul festivalurilor și producția de filme. Pasionată de lumea animației, Claudia și-a început cariera la Craft (de Nørlum) și a acumulat experiență în dezvoltarea festivalurilor la VOID Animation Film Festival din Danemarca, unde a devenit ulterior Manager de Festival. În 2020, s-a alăturat echipei Sun Creature în calitate de Manager de Producție, contribuind la producția seriei originale HB “The Heroic Quest of the Valiant Prince Ivandoe” și la seria “Genshin Impact” de la Hoyoverse.



Antanas Skučas (Lituania) – Cu o carieră ce se întinde pe parcursul a mai mult de 15 ani în industria animației, Antanas Skučas este o prezență respectată. Filmul său de debut, “Childhood Diary,” a fost onorat cu un premiu din partea Academiei de Film din Lituania în 2009. În 2015, el a fondat compania de producție de filme “Tylus kinas.” Antanas aduce o perspectivă valoroasă asupra industriei animației și un set unic de cunoștințe în cadrul juriului ABIFF 2023.



Mihai Gorjanu (România) – Cu o experiență vastă de peste 15 ani în piața cinematografică, Gorjanu Mihai este un membru de seamă al juriului ABIFF 2023. Abordând filmele din perspectiva viabilității lor în exploatarea pe marele ecran și către publicul larg, experiența sa include implementarea programului Europa Cinemas în cadrul cinematografului pe care îl administrează, precum și organizarea și participarea la numeroase evenimente dedicate iubitorilor de film din România.

Iar după a doua parte a secțiunii speciale, de la ora 20:00, spectatorii se pot bucura de filmul de animație”Novăceștii” (1988), regizat de Constantin Păun, o adaptare a baladei despre Baba Novac și oferă o incursiune plină de farmec în trecutul istoric al României.

Duminică, 24 septembrie, de la ora 17:30, publicul tânăr va putea viziona “Oink” (2022), regizat de Mascha Halberstad, un film de animație cu o poveste adorabilă, prezentat cu succes la festivaluri internaționale, inclusiv la Berlin International Film Festival în 2022.

La evenimentul de închidere, festivalul va proiecta în premieră în România documentarul animat “AURORA’S SUNRISE” (2022), regizat de Inna Sahakyan, care aduce în prim-plan o poveste cutremurătoare despre supraviețuire și reziliență în fața genocidului armean.

Animation Bucharest International Film Festival (ABIFF) este organizat de Mockra Productions, ABI Fundație și Creatrix Fama, cu sprijinul UPFAR-ARGOA și al DACIN SARA.

