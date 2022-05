Doliu în cinematografie. A murit Ray Liotta

Actorul Ray Liotta a murit la vârsta de 67 de ani. Cunoscut pentru rolul său principal din producția Goodfellas, regizat de Martin Scorsese în 1990, a murit în somn în Republica Dominicană, chiar în timpul filmărilor pentru o nouă peliculă, potrivit Reuters.com.

Pe lângă rolul său apreciat din Goodfellas, Liotta s-a bucurat de succes și în producții celebre precum, Cop Land și Field of Dreams.

În ultimii ani, actorul s-a aflat în atenția publicului, datorită rolurilor din peliculele The Many Saints of Newark, unde a interpretat două personaje și filmul Noah Baumbach Marriage Story.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!