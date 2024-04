Conferința anuală CEDER, unul dintre cele mai mari evenimente de real estate din România, va aduce la București profesioniști de top din industria imobiliară.

Companii emblematice, precum Globalworth, Nusco Imobiliara, AFI Europe Romania, Vastint, North Bucharest Investments, Ceresit, Carbon Tool by Build Green, WIREN, Energy Pal, Avitech, Alumil sau Alukonigstahl vor avea spații dedicate de prezentare la expoziția CEDER care va avea loc pe 27 mai la Nord Events Center din București.

“Suntem încântați să găzduim și să prezentăm branduri de top din industria imobiliară românească în cadrul expoziției și conferinței noastre anuale, unde ne remarcăm întotdeauna prin conținutul excelent și informațiile valoroase împărtășite de speakeri și pe care le promovăm în cadrul platformelor noastre din întreaga Europă și SUA. În plus, anul acesta în cadrul finalei CIJ HOF Awards găzduim câștigătorii premiilor CIJ din țările în care activăm, iar acesta este un vis devenit realitate și la care lucrăm de câțiva ani,” a declarat Robert Fletcher, CEO și redactor-șef al CIJ EUROPE.

Cea de-a 9-a ediție anuală a Galei Premiilor HOF, Best of the Best Hall of Fame Awards, va reprezenta punctul culminant al seriei Premiilor CIJ. Evenimentul din anul 2024 prezintă proiecte câștigătoare din Republica Cehă, Ungaria, Polonia, România și Slovacia.

