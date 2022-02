Eficienta ferestrelor de termopan

Numarul celor care cauta astazi ferestre clasice sau bucati de sticla pentru geam este intr-o scadere continua. Practic, am putea numara pe degete incidenta lor, de cand geamurile termopan si-au crescut popularitatea. Pentru ele este necesar sa scoateti din buzunar un pret mai mare ce poate varia intre cateva sute de lei si cateva mii, un cost mult mai ridicat fata de geamurile traditionale.

Astfel, devine perfect firesc sa va intrebati daca merita sa faceti aceasta investitie pentru modernizare, pentru inlocuirea ferestrelor vechi cu modele noi vizitati Termopane Salamander si atunci veti putea lua o decizie care sa va avantajeze. Materialul de astazi este menit sa va ofere toate raspunsurile de care aveti nevoie astfel incat, la final, sa puteti lua cea mai buna decizie de cumparare.

Geamuri de termopan vs. geamuri clasice

Pentru a intelege mai bine care este rolul si beneficiile geamurilor de termopan, am ales sa va prezentam in continuare cele doua tipuri de optiuni disponibile in paralel, drept comparatie.

Ferestrele traditionale sunt realizate dintr-un cadru de lemn prevăzut cu o sticlă. Unii aleg inclusiv sa adauge doua straturi in speranta ca acest lucru va creste eficienta oferita. Cadrul de lemn este necesar a fi vopsit pentru a completa designul locuintei, intr-o nuanta complementara sau clasica, proces ce va trebui repetat la intervale regulate de timp. Vopseaua si lacul ce poate insoti rama geamului confera si un grad aparent de protectie, dat fiind ca, lemnul, are tendinta de a absorbi din umiditatea mediului inconjurator. Sticla de altfel este una in general fragila. Iar la orice vibratie sau soc, indiferent ca vorbim de un impact direct sau indirect, aceasta se poate fisura. In cazurile cele mai grave, sticla se va sparge cu usurinta si, ca prin urmare, eficienta este una redusa iar mentennata una complexa si costisitoare.

Geamurile de termopan sunt exact la polul opus, cadrul fiind realizat din metal, iar sticla este conceputa atent pentru a asigura o duritate sporita împotriva fenomenelor si a incidentelor neplacute. Unele modele pot atinge o durata de viata de peste 30 ani, fara a fi necesara o mentenanta deosebita asa cum este cazul ferestrelor traditionale.

Cat sunt de eficiente geamurile de termopan?

Avand in vedere comparatia de mai sus, putem afirma degajat ca geamurile de termopan sunt castigatoare din prisma beneficiilor pe care le ofera. Iar acestea vor fi resimtite pe termen lung, cu precadere daca locuinta sau zona supusa procesului de amenajare se regaseste intr-o zona activa, zgomotoasa sau de risc. De exemplu, o locuinta situata in apropierea aeroportului sau a cailor ferate ca gasi ferestrele termopan drept o neceistate, ele atenuand zgomotul cauzat de metodele de transport la minim. In acelasi timp, ferestrele de calitate, cele moderne, sunt prevazute extra cu o serie de functii. Dintre acestea putem aminti protectia anti-furt, cea de filtrare a razelor ultraviolete, izolare termica sporita. Astfel, veti resimti avantaje atat din prisma confortului oferit, cat si in ceea ce priveste costurile. Prin evitarea aparitiei fisurilor si a materialelor cu proprietati ample termoizolante, nu va exista un schimb nedorit de temperatura cu mediul inconjurator. O locuinta izolata, ce beneficiaza de sistem integrat de incalzire si de ferestre termopan de calitate va avea costuri cu minim 30% mai reduse fata de o locuinta prevazuta cu ferestre clasice. În sezonul rece, caldura nu se va mai pierde si mediul de trai va fi mai placut. Iar in cel cald, se va pastra o temperatura optima dat fiind inclusiv prezenta filtrelor UV care resping lumina si caldura. Aceste ferestre pot avea un impact pozitiv inclusiv asupra plantelor care au nevoie de un mediu echilibrat pentru a se dezvolta corespunzator. Ca prin urmare, daca v-ati propus sa investiti in geamuri termopan, va asiguram ca ati luat cea mai buna decizie.