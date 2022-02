Diferențele dintre ferestrele cu geam dublu cu o singură cameră și cu două camere

Ferestrele de termopan sunt de mai multe tipuri atunci cand acestea sunt privite in detaliu. Iar afirmatia “ferestre cu geam dublu si o camera vs. ferestre cu doua camere ” va poate fi cunoscuta in cazul in care ati decis sa analizati optiunile disponibile pe piata in vederea achizitiei.

Ambele tipuri de ferestre se regasesc pe https://www.gealan-ferestre.ro/ si pot fi realizate la comanda, dupa preferintele utilizatorilor si nevoile incaperii in care acestea urmeaza a fi amplasate. Dar inainte de toate, consideram ca este extrem de important sa va aducem la cunostinta care sunt diferentele dintre acestea, pentru a intelege mai bine ce tip de fereastra aveti nevoie.

Ferestre cu geam dublu si o camera vs. ferestre cu geam dublu si doua camere

Cel putin din punct de vedere estetic, am [utea fi tentati sa afirmam ca, intre cele doua tipuri de ferestre termopan, nu exista mari diferente. Insa, la nivel macroscopic, cat si functional, veti descoperi ca ambele au caracteristici distincte. In primul rand, numarul de camere nu este identic cu numarul de foi de sticla care este utilizat la constructia profilului. Numarul de camere determina adancimea de instalare a profilului, cat si dimensiunea de ansamblu pe care o pot avea ferestrele termopan. Haideti sa le luam pe fiecare in parte si sa aflam care sunt diferentele notabile intre cele doua tipuri de geamuri.

Ferestre cu geam dublu si o camera

Profilul ferestrelor cu geam dublu si o camera este unul relativ redus, ceea ce inseamna ca, si greutatea geamurilor va fi una mai mica. Acest aspect nu doar ca poate influenta usurinta de montaj, dar si potrivirea ferestrei in raport cu spatiul in care aceasta urmeaza a fi pozitionata. Totodata, astfel de geamuri necesita un cost mult mai redus de achizitie, pe masura performantelor pe care acestea la ofera. Totusi, in diferite situatii practice, s-a determinat faptul ca acestea asigura o etanseitate mai sporita si o umplere mai eficienta.

Ferestre cu geam dublu si doua camere

Ferestrele cu geam dublu si doua camere sunt la polul opus fata de cele cu o singura camera. Ca prin urmare, putem vorbi de o greutate si o dimensiune mult mai generoasa, care poate impune o serie de modificari la anumite constructii. Insa, ele pot oferi in acelasi timp o izolare termica, fonica si o eficienta energetica mult mai ridicata, fiind demne de a fi de luat in considerare. Trebuie avut in vedere si ca, greutatea lor poate influenta inclusiv gradul de uzura, care va creste in raport cu un timp mai redus, mai ales daca structura cladirii nu prezinta caracteristicile adecvate pentru acest tip de ferestre.

Diferente notabile intre geamuri cu una, respectiv doua camere

Chiar daca la prima vedere ati fi tentati sa afirmati ca ferestrele cu doua camere sunt mult mai eficiente ca cele cu o singura camera, in realitate, ambele ofera o performanta sporita, aparent identica.

Tinand cont de informatiile precizate anterior, specialistii recomanda cu precadere a se lua in calcul ferestrele cu geam dublu si o camera in cazul in care vorbim de amenajarea unui balcon, a unei institutii de lucru sau a unui loc de vacanta, in general atunci cand vorbim de spatii care nu necesita o protectie sporita sau atunci cand mediul ambiant este unul mai linistit, lipsit de probleme. Pentru zonele friguroase sau in cele zgomotoase, geamurile cu ferestre duble si doua camere vor asigura un confort mult mai sporit, la care se pot adauga inclusiv sistemele cu ferestre sau camere triple (sau mai multe). Ca prin urmare, ambele optiuni de geamuri prezentate iti pot oferi beneficii valoroase. Principalul criteriu de alegere al acestora se raporteaza la nevoile si dorintele personale, respectiv la tiparul cladirii si al incaperilor in care acestea vor fi montate.