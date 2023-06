Românii au tendința de a fi reticenți la riscuri financiare și le lipsește educația și cultura financiară

Românii au o cultură scăzută pentru investiții pe piața de capital și sunt reticenți la riscuri financiare. În general, în România, piața bursieră nu este un subiect de conversație trivial în familie, spre deosebire de SUA, de exemplu, ne-a explicat și Vlad Dicu, popular investor pe platforma de tranzacționare eToro. Acestea ne-a vorbit și despre interesul pentru investiții în actualul context economic și importanța educației financiare pentru un investitor.

Bursa trece printr-o perioadă de randamente scăzute. În ce măsură există încă interes din partea investitorilor pentru platformele de tranzacționare?

Cred că apetitul general pentru platformele de tranzacționare rămâne uriaș, în ciuda perioadei actuale de recul al pieței bursiere. Într-adevăr, în comparație cu 2020, entuziasmul a dispărut parțial, dar, cu toate acestea, o foarte mare parte din afluxul de investitori și-a păstrat interesul, aceștia rămânând extrem de implicați pe platformele de tranzacționare. Este un lucru pe care l-am observat pe eToro, în rândul urmăritorilor și copiatorilor mei, dar și în rândul prietenilor mei.

Și, deși entuziasmul s-ar putea să se fi temperat, o notă pozitivă pe care am observat-o în această perioadă de subperformanță a pieței bursiere este că investitorii individuali de pe platformele de tranzacționare au devenit, în general, mai interesați de o analiză mai de calitate și sunt mai dornici să înțeleagă ce motivează cu adevărat piețele și cum funcționează aceste mecanisme financiare.

Mediul economic actual, marcat de inflație și putere de cumpărare scăzută, a făcut oamenii mai precauți. Observați o scădere a numărului de investitori pe platformele de tranzacționare?

Așa cum am mai spus, în timp ce entuziasmul nesăbuit a dispărut apetitul pentru investiții rămâne puternic, cel puțin pentru cei care investesc de ceva vreme. De exemplu, cei care mă copiază o fac în medie de 570 de zile, deci apetitul și rezistența sunt încă acolo!

Acestea fiind spuse, totuși, observ o scădere a numărului de investitori noi care se alătură platformelor de tranzacționare, în primul rând din cauza factorilor menționați, inflația ridicată și puterea de cumpărare scăzută, dublate de o perioadă de randamente scăzute.

Ce mai observ, de asemenea, este o schimbare de comportament, investitorii adaptându-și abordarea la circumstanțele actuale. În timpul pandemiei, cea mai mare atenție a fost acordată tehnologiei și criptoactivelor. Cu toate acestea, odată ce bancherii centrali și-au schimbat politica monetară și au început să majoreze ratele dobânzilor, alte sectoare au început să câștige tot mai mult teren, deoarece investitorii au început să-și atenueze riscurile. Nu cred că există o nouă direcție unanimă, dar observ că interesul general nu mai este la fel de limitat la tehnologie și cripto cum era înainte. Iar acest lucru se aplică parțial și în cazul meu, deoarece și eu a trebuit să mă adaptez la această perioadă de recesiune și să încep să investesc în noi tipuri de active, cum ar fi titlurile de trezorerie și materiile prime.

Din păcate, cultura investiției și tranzacționării rămâne scăzută în România. De ce credeți că românii rămân reticenți față de piața de capital și ce măsuri credeți că sunt necesare pentru a schimba acest lucru?

Sper din tot sufletul să nu se înțeleagă greșit, pentru că nici măcar nu eram născut pe atunci, dar, pur și simplu, cred că se datorează reminiscențelor comunismului și efectelor sale pe termen lung. Românii, în special generația părinților mei, au tendința de a fi foarte reticenți la riscuri financiare și, din păcate, le lipsește educația și cultura financiară. În general, în România, piața bursieră nu este un subiect de conversație trivial în familie, spre deosebire de SUA, de exemplu.

Cu toate acestea, văd că generația tânără are un apetit mai mare pentru investiții și, în viitor, sunt sigur că tot mai mulți oameni vor începe să investească, mai ales în zilele noastre, când platformele de tranzacționare oferă un acces atât de ușor la bursă. Nu cred că există per se o măsură care trebuie luată pentru ca investițiile să devină mai populare în România, ci mai degrabă o schimbare de mentalitate și de perspectivă în ceea ce privește piața bursieră, care va veni cu timpul.

Cum ați decis să începeți tranzacționarea și cum a fost călătoria dumneavoastră pe platforma eToro?

Am fost întotdeauna fascinat de modul în care funcționează lumea și de cât de interconectat este totul. În ciuda acestui interes, mi-a lipsit motivația de a acționa în acest sens, deoarece credeam că nu pot să-mi încadrez încă o activitate în program. Cu toate acestea, în timpul pandemiei, m-am trezit cu o abundență de timp, inundat de informații din toate direcțiile și martor la evenimente remarcabile pe piața bursieră – rețeta perfectă pentru ca eu să primesc acel imbold la care mă refeream mai devreme și să încep să investesc.

Aș caracteriza evoluția mea ca investitor ca fiind una exponențială. Nu mi-e rușine să recunosc că, atunci când am început inițial, nu eram suficient de pregătit să investesc, deoarece îmi lipsea educația financiară necesară cu privire la modul în care funcționează piața bursieră și la ceea ce o determină.

Am fost norocos că am început să investesc în timpul unei piețe foarte prolifice, dar și mai norocos am fost că am realizat rapid că investiția nu este un simplu „joc de ghicit” pe termen lung. De atunci, m-am educat neîncetat și mi-am perfecționat abordarea investițională. În cele din urmă, scopul meu este să devin mâine un investitor mai bun decât sunt astăzi, obținând randamente consistente pe termen lung, minimizând în același timp riscurile pentru mine și pentru cei care mă copiază.

Cum alegi activele potrivite în care să investești și cât de importantă este educația financiară în acest sector?



Educația financiară este un pilon al investițiilor de succes. Acest lucru nu înseamnă că trebuie să fii un geniu al contabilității, dar o bună înțelegere este o necesitate. În plus, cred că investițiile de succes sunt date de 3 componente principale: educația financiară care permite înțelegerea evenimentelor financiare, inteligența emoțională pentru a aborda corect evenimentele financiare menționate mai sus și un pic de noroc. În opinia mea, toate trei joacă roluri extrem de importante.

În ceea ce privește strategia personală de alegere a activelor potrivite, m-aș descrie ca fiind un investitor de tip top-bottom. Încep prin a analiza mediul macroeconomic și perspectivele pe termen lung ale unei industrii în care aș dori să mă diversific. Apoi, odată ce am confirmarea potențialului industriei, mă bazez pe evaluarea relativă pentru a-mi focaliza analiza către o serie de companii. Odată ce am selectat companiile, încep să mă uit mai în detaliu la situațiile lor financiare și la potențialul pe termen lung până când găsesc compania care se potrivește cel mai bine portofoliului meu.

Care ar fi cea mai sigură cale pentru un investitor începător?

Cred că cea mai prudentă opțiune pentru un investitor începător ar fi să investească în indici și ETF-uri, deoarece acestea sunt compuse dintr-o multitudine de active și, astfel, reduc riscurile unei singure acțiuni.

În același timp, o altă opțiune ar fi utilizarea tranzacțiilor prin copiere de pe eToro, deoarece aceasta pune responsabilitatea pe umerii investitorului copiat. Riscul acestei abordări este că nu aveți nicio garanție că investitorul copiat are capacitățile necesare pentru a reuși, dar astfel de riscuri pot fi reduse prin diversificare, prin copierea mai multor investitori ale căror strategii se completează reciproc.

Cele mai importante lucruri pe care noii investitori trebuie să le înțeleagă sunt că nu este rezonabil să ai așteptări de randamente exorbitante peste noapte, și să abordeze totodată investițiile într-un mod temperat. Poate deveni stresant și este important să nu acționați în baza unor decizii impulsive. În cele din urmă, este important să nu vă provocați dificultăți financiare, așa că investiți întotdeauna doar ceea ce vă puteți permite să pierdeți.