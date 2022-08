Criza economică, peste care s-a suprapus una de securitate au creat un climat impredictibil, volatil, care pune sub presiune mai toate domeniile. În ciuda acestor dificultăți, industria hârtiei reușește să rămână stabilă, după cum ne-a declarat Gabriel Stanciu, CEO Pehart. Acesta ne-a vorbit într-un interviu despre schimbările din industrie, dar și despre perspectivele de dezvoltare în actualul context.

–

În ce măsură a fost afectată industria hârtiei de scumpirile din piață?

Industria hârtiei este una dintre cele mai stabile, pentru că hârtia este un produs de bază. Cu toate acestea, criza energetică și scumpirea materiei prime au exercitat și asupra noastră o presiune, al cărei impact am încercat să-l minimizăm. Întreg contexul economic național și internațional este unul complicat, iar provocările au venit oarecum în suită – întâi pandemia de coronavirus, apoi scumpiri importante, conflictul din vecinătate cu consecințele sale. Toate sunt situații cu care nu ne-am mai confruntat până acum – cel puțin nu în această măsură – și care solicită o atenție deosebită. Ca să vă ofer un singur exemplu, prețul celulozei a crescut cu peste 40%. În România nu se mai produce, așa că suntem nevoiți să o importăm din țările din Europa și America de Sud. Aceeași situație o întâlnim și în ce privește prețul cartonului, ambalajelor sau produselor prefabricate pe care le folosim. Industria hârtiei este și o mare consumatoare de energie electrică, iar aprecierea considerabilă a prețului ne-a determinat să căutăm soluții creative, diversificate pentru a deveni mai eficienți energetic. Avem această datorie nu doar față de clienții noștri, ci și față de noi înșine. Optimizarea permanentă a produselor și tehnologiilor pe care le folosim este una dintre valorile de bază ale Pehart.

A fost transferată inflaţia din energie, combustibil şi materii prime în preţul de vânzare al produselor Pehart?

Creșterea prețurilor la energie, combustibil și materii prime nu a fost transferat integral în prețul de raft al produselor Pehart. Bineînțeles, au existat aprecieri ale prețului de achiziție al produselor, dar costurile inflației nu sunt sub nicio formă plătite integral de clienții noștri. O astfel de politică nu ni se pare sustenabilă pe termen lung. Gestionăm pe cât posibil impactul inflației în costul final al produselor prin strategii de creștere a eficienței energetice, inclusiv prin producerea de energie verde și prin investiții în linii de producție performante. Este adevărat că în acest context economic și politic complicat am revizuit unele bugete, însă nu intenționăm să renunțăm la investiții. Dorim să oferim clienților cel mai bun raport între calitate și preț, iar noile linii tehnologice ne-au ajutat să atingem acest obiectiv.

Care sunt principalele provocări ale industriei în actualul context?

Principalele provocări ale industriei hârtiei în contextul actual sunt cele la care am făcut referire mai devreme: scumpirea energiei electrice și a combustibilului și majorarea prețului materiilor prime. Sintetizând, criza economică peste care s-a suprapus una de securitate au creat un climat impredictibil, volatil, care ne solicită un maximum de atenție și strategii inspirate pentru a le gestiona cât mai bine. Altfel spus, încercăm să previzionăm cât mai exact, să găsim predictibilul în imprevizibil.

Care sunt direcțiile strategice pe care se concentrează compania dumneavoastră în această perioadă?

Credem că, în pofida acestui context complicat este important să mergem mai departe și să implementăm planurile de dezvoltare ale companiei. Direcțiile strategice ale Pehart în perioada următoare sunt cele demarate la finalul anului trecut: diversificarea portofoliului și creșterea constantă a calității produselor, dezvoltarea companiei pe piața locală și extinderea pe noi piețe la nivel internațional, sustenabilitatea și optimizarea eficienței energetice.

Cum credeți că vor evolua prețurile până la finalul anului și anul viitor?

În acest moment, există o presiune inflaționistă importantă, iar perspectivele asupra evoluției prețurilor rămân extrem de incerte. Nu poate fi exclusă o nouă creștere, deși sperăm că aceasta nu va fi semnificativă. Probabil că abia în 2023 rata inflației se va mai diminua.

Ce investiții aveți în plan?

La finalul anului trecut am investit 10 milioane de euro într-o nouă linie de producție la fabrica din Sebeș. Tehnologiile folosite acolo sunt printre primele din lume ca nivel de performanță. Această investiție indică direcția în care dorim să ne îndreptăm: spre dotarea cu tehnologie care să ne ajute la diversificarea gamei de produse, la creșterea calității lor, la trecerea cu brio a testului sustenabilității și eficienței energetice și la consolidarea poziției Pehart pe piața internă și externă. Ne dorim să fim un reper important în industrie în ce privește calitatea produselor, respectul față de mediu și comunitate. Nu în ultimul rând, investim constant în programe de formare și resurse umane.

În privința discuțiilor despre sustenabilitate, care sunt planurile dvs. pentru eficiență energetică? Cum v-ați adaptat noului context?

În contextul actual, creșterea eficienței energetice și scăderea amprentei de carbon sunt acțiuni absolut obligatorii, care nu trebuie amânate. Pehart face pași importanți în sensul câștigării unui grad semnificativ de independență energetică în procesul de producție. În colaborare cu ICSI Vâlcea, Pehart este în faza realizării unui studiu de prefezabilitate pentru instalarea unui parc fotovoltaic și producerea de hidrogen verde prin electroliză. Vrem să instalăm un electrolizor care să utilizeze energia produsă de parcul fotovoltaic pentru producția de hidrogen verde, să stocăm hidrogenului fabricat și să-l amestecăm cu gazul natural. Acestea vor fi utilizate într-o centrală în cogenerare, care va include și soluții de captare a emisiilor de carbon. Mai mult ca sigur însă, nu ne vom opri aici. Suntem preocupați de sustenabilitate așa încât căutăm constant noi soluții în această direcție.

Mai este loc de discuții despre produse ecologice pe o piață cu atât de multe provocări?

Evident! Și sunt chiar necesare! Protejarea mediului nu este o acțiune facultativă, realizabilă doar în condițiile unui climat fără provocări importante. Dacă nu vom face acum eforturi în acest sens, problema mediului se va adăuga la toate celelalte și ne va sili să-i găsim soluții. După cum spuneam, Pehart a investit într-o linie de producție ultramodernă pentru fabrica de la Sebeș care împacă în cel mai fericit mod creșterea productivității cu protejarea mediului. Folosim tehnologii prietenoase cu mediul și soluții de ambalare „verzi”. Utilizăm combinații de hârtie și material bioplastic, care este la fel de versatil ca polietilena în ceea ce privește protecția produsului, ambalarea, imprimabilitatea și rezistența la solicitările mecanice din timpul procesului de producție. Spre exemplu, gama Pufina Natura are un ambalaj inovator, realizat din materiale 100% biodegradabile și 100% compostabile, ce se transformă în hrană pentru sol. Și în cazul gamei Pufina Lux se poate observa aceeași grijă pentru a crea produse sustenabile, care să protejeze natura.

Cum arată consumul de produse finite în România și cum a evoluat acesta în ultimii ani?

Piața de hârtie igienico-sanitară din România este evaluată la 400 de milioane de euro, cu un consum per capita de circa 7 kilograme anual. Există 5 mari jucători, iar Pehart – singura companie românească din acest top – este totodată producătorul nr. 1 din România, care produce hârtie atât pentru brandurile proprii, cât și pentru private label. Segmentul hârtiei igienice și prosoapelor de bucătărie acoperă 89% din valoarea unei piețe care în ultimul timp a crescut atât ca volum, cât și ca valoare. Fiind o industrie competitivă, an de an am venit cu produse noi și de calitate din ce în ce mai bună, ca să ne menținem în top. Pufina, cel mai important brand al Pehart, este a doua marcă de hârtie de uz casnic din România din rândul produselor de hârtie branded. În acest moment, în fabricile din Sebeș și Dej producem anual 100.000 de tone de hârtie tissue și avem o capacitate de procesare a produselor finite de peste 75.000 tone. 70% din întreaga cantitate de produse de uz casnic și industrial este vândută în România și asigurăm producția și pentru o mare parte dintre produsele marcă proprie ale lanțurilor de retail. De asemenea, suntem prezenți cu produsele noastre în 18 țări din centrul, estul și sudul Europei. Pehart a îmbinat perfect tradiția unui business cu o istorie de peste 185 de ani cu o adaptabilitate remarcabilă la nou, la tehnologiile inovatoare. Am reușit să fim constant nu numai în trend, ci uneori chiar cu un pas înainte. Cred că aceasta este o parte importantă din secretul succesului companiei.